В Челябинске отменили приговор осужденному за взрыв кислородной станции в ГКБ №2

Челябинский областной суд отменил приговор заместителю главного врача по административно-хозяйственным вопросам ГКБ №2 Виктору Вяткину по делу о взрыве кислородной станции в больнице. Уголовное дело о халатности будет возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении, сообщают в суде.

Сторона защиты, обжалуя приговор, просила его отменить и оправдать фигуранта, либо освободить от ответственности из-за совершения преступления в силу крайней необходимости. Гособвинение просило отменить судебный акт по причине мягкости наказания.

Взрыв кислородной станции в городской клинической больнице №2 Челябинска произошел 31 октября 2020 года. Тогда в больнице находилась госпитальная база для пациентов с коронавирусной инфекцией. Огонь охватил первые два этажа. В результате происшествия скончались несколько пациентов.

Против главврача больницы Виктора Вяткина возбудили дело о халатности. В сентябре 2022 года Центральный райсуд Челябинска приговорил его к штрафу в 400 тыс. руб. и на два года запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административными функциями.

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