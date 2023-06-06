Фестиваль Dobrofest в этом году не состоится по соображениям безопасности

Музыкальный фестиваль Dobrofest отменен в этом году по соображениям безопасности, сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия. Фестиваль должен был пройти 29 июня—2 июля, выступить на нем планировали несколько десятков групп, в том числе «Алиса», «Пилот», «Комсомольск», «Бригадный подряд», «Гудтаймс», «Слот», «Йорш», «Северный флот», «План Ломоносова» и другие. Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за купленные билеты.

«Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой. Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших добропиплов превыше всего»,— говорится в официальном сообщении организаторов фестиваля.

Dobrofest проходит с 2010 года на аэродроме Левцово под Ярославлем, часть зрителей во время фестиваля живет в палаточном городке. На концертах выступают как звезды рок-музыки, так и начинающие группы. В 2021 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но без участия иностранных групп.

«Dobrofest обязательно вернется. Надеемся, что это станет возможным уже в следующем году — по крайней мере предварительная договоренность на первый уикенд июля уже достигнута»,— говорится в сообщении организаторов.

Антон Голицын, Ярославль