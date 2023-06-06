Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль Dobrofest в этом году не состоится по соображениям безопасности

Музыкальный фестиваль Dobrofest отменен в этом году по соображениям безопасности, сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия. Фестиваль должен был пройти 29 июня—2 июля, выступить на нем планировали несколько десятков групп, в том числе «Алиса», «Пилот», «Комсомольск», «Бригадный подряд», «Гудтаймс», «Слот», «Йорш», «Северный флот», «План Ломоносова» и другие. Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за купленные билеты.

«Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой. Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших добропиплов превыше всего»,— говорится в официальном сообщении организаторов фестиваля.

Dobrofest проходит с 2010 года на аэродроме Левцово под Ярославлем, часть зрителей во время фестиваля живет в палаточном городке. На концертах выступают как звезды рок-музыки, так и начинающие группы. В 2021 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но без участия иностранных групп.

«Dobrofest обязательно вернется. Надеемся, что это станет возможным уже в следующем году — по крайней мере предварительная договоренность на первый уикенд июля уже достигнута»,— говорится в сообщении организаторов.

Антон Голицын, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...