Суд запретил возвращать подростка в свердловскую спецшколу, где он подвергался сексуальному насилию

Асбестовский городской суд (Свердловская область) временно запретил возвращать в спецшколу №124 Екатеринбурга 13-летнего подростка, который подвергался там сексуальному насилию со стороны других учеников. Об этом «Ъ» сообщили адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова.

Ранее защита подала иск о досрочном прекращении пребывания подростка в спецучреждении. По решению суда до рассмотрения дела по существу полиция обязана воздержаться от принудительного возвращения мальчика в спецшколу.

«В обоснование суд указал, что у ребенка выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и психиатром даны рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести уже к выраженному тревожному расстройству»,— отметили адвокаты. Сейчас мальчик находится с мамой.

О том, что подросток подвергался насилию в спецшколе №124, стало известно после того, как оттуда сбежал другой учащийся. Он обратился в СКР и рассказал о случаях издевательств в отношении воспитанников. По итогу было возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Обвинение предъявлено двум учащимся спецшколы, которые сейчас находятся под арестом.

Подробнее о скандале в Екатеринбурге — в материале «Из спецшколы выхода нет».

Илья Смирнов, Екатеринбург