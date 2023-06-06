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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке ищут жену и сына представителя генконсульства КНДР

В столице Приморья разыскивают 43-летнюю Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу. По данным РИА «Новости», пропавшие, предположительно, граждане КНДР. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, заявление об исчезновении жены и сына подал в полицию представитель генконсульства КНДР во Владивостоке Цой Ен Нам.

«4 июня они уехали с территории генерального консульства КНДР по адресу улица Невская, д. 12А (во Владивостоке.— ''Ъ''), и до настоящего времени их местонахождение неизвестно» — такое сообщение было размещено сегодня на интернет-ресурсах общественной организации «Примпоиск», но затем исчезло.

По словам дипломата, Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу утром 4 июня на такси уехали от здания диппредставительства по ул. Невская, 12. Представители правоохранительных органов уже выяснили, что граждане КНДР были доставлены в район кинотеатра «Нептун» на ул. Русской на автомобиле, водителем которого был гражданин Узбекистана. Показания таксиста подтверждены видеозаписями с камер наружного наблюдения.

По телефону горячей линии «Примпоиска» «Ъ» сказали, что комментировать информацию о пропавших корейцах не будут. В пресс-службе УМВД по Приморью от комментариев отказались. Также поступили в следственном управлении СКР по региону.

Алексей Чернышев, Владивосток

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