Chevrolet показал прощальную версию Camaro

Компания Chevrolet показала прощальную версию спорткара Camaro, который будет снят с производства в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition

Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition

Фото: Chevrolet

Новая модификация Collector’s Edition будет доступна для комплектаций LT/RS, LT1, SS и ZL1. Отличительными чертами спецверсии станут цвета кузова Panther Black Metallic и Panther Matte Black в сочетании с полосами цвета Satin Black, 20-дюймовыми колесами Satin Black или опциональными полированными коваными дисками, передним сплиттером из пакета 1LE и спойлером из пакета ZL1 для купе.

Ограниченным тиражом в 350 экземпляров будет выпущена 650-сильная модификация ZL1 Collector’s Edition, впервые в истории Chevrolet окрашенная в матовый цвет — оттенок Panther Black Matte. Кузов дополнят полосы цвета Black Metallic, красные тормозные суппорты и черные гайки колес, а в салоне на руле появятся шильдики с обозначением серийного номера конкретного экземпляра.

Все автомобили получат особые шильдики на кузове, с вписанной в литеру «R» пантерой (код Panther носил проект спорткара в момент его разработки в 1960-е годы), а также пантера появится на руле. В интерьере появятся коврики с логотипом Collector’s Edition.

В комплекте с Chevrolet Camaro Collector’s Edition покупатели получат два плаката, посвященных оригинальному спорткару и его прощальной версии, а также оформленные в стиле автомобиля часы Canfield Sport с порядковым номером конкретного спорткара.

Прием заказов на Chevrolet Camaro Collector’s Edition в США будет открыт в июне 2023 года. Новая модель появится в продаже только в Северной Америке.

Максим Вершинин

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