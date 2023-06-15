«"Большой ЦТУ" объединит не только Москву и Подмосковье, но и все соседние области»

За несколько лет железные дороги стали неотъемлемой частью внутригородских пассажирских перевозок, удачно дополняя, а подчас и заменяя привычные маршруты общественного транспорта. Московское центральное кольцо (МЦК), появившееся на схеме городского транспорта осенью 2016 года, перевезло почти миллиард пассажиров. Активно строятся проходящие сквозь центральную часть столицы Московские центральные диаметры (МЦД), два из которых уже сделали поездки и пересадки на другие направления более удобными. На вопросы о развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ) ответил заместитель генерального директора ОАО РЖД Олег Тони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора ОАО РЖД Олег Тони

Фото: Пресс-служба ОАО РЖД Заместитель генерального директора ОАО РЖД Олег Тони

Фото: Пресс-служба ОАО РЖД

— Какой, по вашим оценкам, будет загрузка МЦК в ближайшие годы? Ожидается ли ее заметный рост?

— Проект МЦК наглядно показал востребованность такого транспортного продукта, как городская электричка. На сегодняшний день кольцо — это 54 км путей, соединяющих 31 остановочный пункт, на 26 из которых можно сделать пересадку на метро, а 10 станций интегрированы с радиальными направлениями Московской и Октябрьской железных дорог. Именно комплексный подход к развитию инфраструктуры в рамках МЦК определил его популярность. С 2016 года по кольцу совершили поездки порядка 900 млн человек, а суточный рекорд, который зафиксировали в феврале этого года, составил свыше 640 тыс. человек!

С учетом запуска новых диаметральных маршрутов с пересадками на МЦК, а также перспектив того, как будет развиваться ЦТУ, пассажиропоток на кольце будет неуклонно расти.

— Каким образом планируется модернизировать кольцо?

— Мы совместно с правительством Москвы работаем над дальнейшей модернизацией пассажирской инфраструктуры МЦК. В частности, запланировано создание вторых выходов на остановочных пунктах Ростокино, Верхние Котлы, Крымская, Деловой Центр и Хорошево. Также мы нацелены на сокращение времени стоянок на станциях и повышения маршрутной скорости поездов. В часы пик интервал движения поездов на МЦК сокращен до четырех минут. Уже сегодня мы прорабатываем возможности передачи функций управления движением элементам искусственного интеллекта с дальнейшим переводом его в полностью автоматический режим.

— Сколько новых и реконструированных станций Московского транспортного узла было введено в 2022 году? Сколько планируется в 2023-м?

— В 2022 году мы открыли для пассажиров Минскую, Окружную, Мещерскую, Печатники, Толстопальцево, Переделкино. Запустили восточную часть подэстакадного вестибюля станции Площадь трех вокзалов — это бывшая Каланчевская. Все это — станции в рамках проекта Московских центральных диаметров. А еще завершили строительство Северного пассажирского терминала для экспрессов в аэропорт Шереметьево и запустили туда движение по новой железнодорожной линии.

2023-й — год масштабного расширения железнодорожной инфраструктуры ЦТУ. Запланировано открытие 14 новых и реконструированных остановочных пунктов, в том числе Поклонная, Тимирязевская, Белорусская, полностью перестроенная станция Крюково в Зеленограде.

— Московская мэрия планирует ввод МЦД-3 и МЦД-4 ко Дню города в сентябре. Насколько это реально с точки зрения готовности объектов?

— В августе мы планируем запуск диаметрального маршрута МЦД-3 Крюково—Раменское и вслед за этим — МЦД-4 Апрелевка—Железнодорожная. Определены пусковые комплексы и перечень мероприятий, утверждены графики производства строительно-монтажных работ. В завершающей стадии находятся работы по строительству соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями, а также Митьковской соединительной ветви между Казанским и Ленинградским направлениями.

Запуск этих маршрутов должен в значительной мере преобразить всю транспортную систему Московской агломерации. Они позволят соединить центр столицы с городами Московской области. Пассажирская инфраструктура диаметров будет приведена к единому современном стандарту.

— В октябре вы говорили, что МЦД-1 и МЦД-2 могут быть продлены. До каких станций и к какому сроку?

— Сегодня мы действительно уже смотрим гораздо шире. Разработана концепция программы развития ЦТУ до 2030 года с планами до 2035 года, которая в целом была одобрена городским и областным правительствами, а также Минтрансом России. Особое внимание уделено повышению связности регионов Центрального федерального округа между собой.

Данный подход в синергии со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург послужит драйвером проекта «Большой ЦТУ», который объединит не только Москву и Подмосковье, но и все соседние области — Тульскую, Владимирскую, Тверскую, Ярославскую, Рязанскую, Калужскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую, а также регионы, прилегающие к перспективной трассе высокоскоростной магистрали, в частности Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

Реализация программы позволит улучшить качество предоставления услуг в сфере железнодорожного транспорта, а также станет стимулом для развития не только агломерации ЦТУ, но и Российской Федерации в целом.

— Насколько существенный объем строительных работ запланирован в рамках МЦД-5?

— МЦД-5 — это очень масштабный проект. В настоящее время мы совместно с Москвой, Московской областью и Минтрансом России определились, что его реализация будет поэтапной, до 2030 года.

Протяженность маршрута составит порядка 89 км. Количество остановочных пунктов, которые планируется развивать на Ярославском и Павелецком направлениях Московской железной дороги,— 27.

Предполагается, что на этапе полного запуска проекта в условиях плотной городской застройки север и юг агломерации будут соединены между собой тоннелем с приоритетными транспортно-пересадочными узлами, интегрированными с внеуличным транспортом. По предварительной оценке, МЦД-5 будет самым востребованным. В рабочие дни им будут пользоваться более 600 тыс. пассажиров. С его запуском пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, следующие в центр, смогут экономить до 30% времени.

— В 2023 году на развитие Санкт-Петербургского транспортного узла планировалось направить не очень высокие инвестиции — 2,1 млрд руб. Какие работы намечены на этот год? Что было сделано в 2022 году?

— Казалось бы, относительно других комплексных инвестиционных проектов, в том числе ЦТУ, 2,1 млрд руб.— это действительно небольшой объем инвестиций. При этом отмечу, что в период с 2019 по 2022 год на развитие Санкт-Петербургского транспортного узла ОАО РЖД было направлено 5,4 млрд руб.

Мы понимаем, насколько важно для Санкт-Петербурга развитие железнодорожной инфраструктуры, и рассматриваем различные возможности для увеличения объемов финансирования проекта.

Сегодня более 60% грузов следуют в направлении портов Северо-Запада через Санкт-Петербург, и для выноса транзита за пределы города необходимо построить Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожные обходы. Их ввод позволит не только повысить провозные и пропускные способности на маршрутах следования грузов, но и организовать диаметральные пригородно-городские маршруты со сквозным прохождением через аэропорт Пулково: Д1 Белоостров—Ораниенбаум и Д2 Токсово—Гатчина-Варшавская. Также с развитием Санкт-Петербургской агломерации необходимо увеличивать размеры движения пригородных поездов в направлении городов-спутников, таких как Выборг, Мельничный Ручей, Тосно и Красное Село.

В мае прошлого года завершили реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская—Предпортовая, что позволило городу устранить узкое место на одной из главных автомагистралей.

В этом году продолжаем работу над проектом строительства дополнительных главных путей на участке Санкт-Петербург—Обухово под специализированное пассажирское движение. Поэтапно готовим проектную документацию, направляем в Главгосэкспертизу.

Включили в Схему территориального планирования РФ строительство дополнительных главных путей на перегоне Санкт-Петербург—Балтийский—Броневая и станции Волковская. Продолжаем работу в данном направлении по проектам строительства Северо-Восточного и Юго-Западного обходов Санкт-Петербурга.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина