Железный турпоток

В 2023 году туристические поезда перевезут около 385 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2022 году. ОАО РЖД активно развивает этот сегмент, увеличивая количество поездов и маршрутов. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются «Рускеальский экспресс», железнодорожные круизы в Карелию и на Кавказ. Экономический потенциал такого вида туризма высок, считают эксперты, однако стоит развивать его и в среднебюджетном и массовом сегментах. Для этого требуются инвестиции в инфраструктуру и вагоны, а ОАО РЖД можно было бы дать преференции по аналогии с отелями, полагают они. Необходимы и инвестиции в инфраструктуру региона, поскольку ее состояние часто не оправдывает ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Около 385 тыс. пассажиров будут перевезены в туристических поездах в 2023 году, сообщили “Ъ” в ОАО РЖД. Это на 10% больше, чем годом ранее. Количество туристических поездов в 2023 году увеличится до 45. В 2022 году курсировало порядка 30 туристических составов.

Туристический поезд — это комплексное предложение, специальный комфортабельный состав, который перевозит туристов по запланированному маршруту. Турист может купить билет и самостоятельно сформировать себе турпрограмму, а может приобрести целиком турпакет, включающий выбранную категорию вагона, питание, экскурсии, транспорт и посещение достопримечательностей. Есть также возможность купить экскурсии непосредственно в поезде у проводника. Кроме того, туристический поезд можно использовать и просто как транспорт. Поездки на таких поездах могут составлять от нескольких часов до недели. Ряд маршрутов оформлен в ретростиле, некоторые ходят на паровозной тяге, есть составы с тематическими вагонами, специальным меню, разработанным под маршрут и т. д.

Как пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, порядка 75% пассажиров приобретают комплексные туристические пакеты. Сегодня в копилке ОАО РЖД уже около 45 туристических маршрутов, пролегающих по более чем 40 субъектам РФ, добавили там.

Специально для организации железнодорожных путешествий в рамках холдинга была создана в 2005 году компания «РЖД Тур», выступающая как в роли туроператора, так и перевозчика. Изначально она специализировалась на чартерных перевозках, ивентах и организации мероприятий, а с 2011 года начала развивать туристическое направление. До 2020 года «РЖД Тур» активно занималась привлечением иностранных туристов. Наибольшей популярностью пользовались паровозные туры из Москвы, Петербурга, по Кругобайкальской железной дороге, а также железнодорожные круизы по Транссибу и северу РФ на поезде «Императорская Россия». Однако с началом пандемии коронавируса вектор был развернут именно на внутренний туризм. здесь «РЖД Тур» развивает железнодорожные туры выходного дня, экскурсионные туры с поездами на паровозной тяге и круизные туры. В 2020 году был запущен первый круизный железнодорожный маршрут «Величие Севера», встретивший большой интерес у туристов. Кроме того, ОАО РЖД начало запускать туристические поезда выходного дня и на их базе формировать туристические программы.

Всего в 2022 году в путешествия по железной дороге, организованные «РЖД Тур», отправились более 15 тыс. человек в составе 340 туристических групп из 77 регионов России. Рост показателя по сравнению с 2021 годом составил 60%.

Сейчас, пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, самый популярный туристический поезд — это «Рускеальский экспресс», следующий по маршруту Сортавала—Рускеала. Это ретропоезд на паровозной тяге, в состав которого входят купейные вагоны, вагон класса «Люкс», стилизованный вагон-ресторан и фотокупе. В первый рейс «Рускеальский экспресс» отправился в июне 2019 года. Интерьеры поезда оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму. Средняя скорость «Рускеальского экспресса» — 40–60 км в час, время в пути — один час.

На втором месте по популярности — железнодорожный круиз «В Карелию» (Москва—Петрозаводск—Сортавала (Карельская)—Выборг. Маршрут был запущен в ноябре 2022 года. Программа тура корректируется в зависимости от времени года. Тур длится четыре дня.

Завершает тройку самых популярных туристических поездов круиз «Жемчужина Кавказа» (Москва—Майкоп—Владикавказ—Грозный—Дербент—Нальчик—Москва). Он радует своих туристов уже третий год подряд, но каждый год его маршрут немного меняется. В вагоне-ресторане и вагоне-баре турпоезда можно заказать блюда национальной кухни. Один из вагонов поезда — вагон-ресторан — тематический. Его верхняя часть украшена изображениями кавказской природы. Длительность поездки — неделя. Отправляясь из Москвы, туристы могут увидеть побережье Каспийского моря, Нихалойские водопады, самую большую мечеть в Европе «Сердце Чечни», гору Эльбрус, а также один из старейших городов России, Дербент, с его цитаделью Нарын-кала.

Одним из новых маршрутов, запущенных в 2023 году, стал пятидневный круиз «К виноградникам у моря» из Москвы в Тамань и Новороссийск. В рамках эно-гастрономического тура запланированы посещения виноградников и виноделен. Также новинка этого сезона — пятидневный железнодорожный круиз «В долину лотосов» из Москвы в Астрахань через Верхний Баскунчак. Тур включает в себя посещение соленого озера Баскунчак, дегустацию бахчевых культур и т. д. Кроме того, в этом сезоне был запущен круиз в Липецкую область «Вкус эпохи» из Москвы в Елец, Лебедянь, Лев Толстой и Липецк. Трехдневный тур ориентирован на любителей живописных видов русской лесостепи, дворянских усадеб, архитектуры провинциальных малых городов. Кроме того, запущен железнодорожный круиз «Русский Север» из Москвы в Великий Устюг, Архангельск, Кемь с посещением Петрозаводска, Сортавалы, Рускеалы и Выборга. В ноябре планируется организовать пятидневный круиз «К северному сиянию» из Москвы в Петрозаводск, Мурманск и Вологду.

Специальные туристические поезда ходят на Грушинский фестиваль бардовской песни и Ruskeala Symphony, в Волгоград на День Победы и в Великий Устюг в новогодние праздники. В год столетия Воронежского природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова был запущен тематический маршрут «Бобренок», во время каникул дети также могут отправиться к Снегурочке в Кострому и к Кикиморе Вятской в Кировскую область.

Популярностью пользуются и круизные четырехдневные туры «Белорусский вояж», стартовавшие в 2022 году, из Москвы с посещением Бреста или Гродно и Минска. Цена начинается от 42 тыс. руб. В программу входят посещение Брестской крепости, национального парка «Беловежская пуща», местных музеев, усадеб, замков.

С 2021 года заработало несколько специальных программ для участников проекта «Больше, чем путешествие» федеральной программы «Россия — страна возможностей». В ее рамках в железнодорожные путешествия отправились порядка 600 победителей олимпиад и различных конкурсов. В октябре 2022 года состоялось два рейса поезда «Жемчужина Кавказа», в конце 2022 года — четыре круиза к Деду Морозу в Великий Устюг, в начале года — три рейса поезда «Русский Север», три круиза «Волжский вояж» и два рейса по «Серебряному маршруту». В январе также был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну.

«РЖД Тур» также формирует и индивидуальные железнодорожные туры, работает с люксовым и VIP-сегментом. Это могут быть как поездки в индивидуальных вагонах с уникальным маршрутом и личным поездом, так и организованная перевозка на рейсовом маршруте в личном вагоне в составе поезда.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин считает, что туристические поезда имеют высокий экономический потенциал. Железная дорога не зависит от сезонов (в отличие от речных круизов), ее туры круглогодичны, уникальны, разнообразны, имеют разную длительность. Железнодорожная инфраструктура есть во всех городах, причем зачастую ты можешь подъехать сразу к достопримечательностям, так как поезда останавливаются в исторических местах, отмечает эксперт. Кроме того, путешественник может выбрать класс обслуживания (от плацкарта до СВ и частного вагона), организовать собственный тур или мероприятие, добавляет он. По словам господина Горина, сейчас наступил период популярности такого туризма, спрос растет, сеть маршрутов увеличивается. Однако не всегда такая поездка может быть дешевой, особенно если это длительный маршрут с питанием и хорошим типом вагона. Дополнительную прибыль компании могли бы принести иностранные туристы, среди которых были популярны в том числе поездки по Транссибу стоимостью €10–12 тыс. Введение электронной визы может вернуть зарубежных туристов в этот сегмент, считает господин Горин. По его словам, нужно развивать железнодорожные круизы и как классический массовый и среднебюджетный сегмент. Для этого требуются инвестиции в инфраструктуру, вагоны. «Нужно возрождать исторические составы, создавать еще ретропоезда с "антиквариатом", чтобы сохранить аутентичность и романтику эпохи для максимального погружения путешественников»,— поясняет вице-президент РСТ. Для этого требуется выделение отдельных преференций, например введение льготной ставки кредитования по аналогии с гостиницами, заключает Дмитрий Горин.

Анастасия Смирнова