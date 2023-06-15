Как проехать к лету

В грядущий летний сезон по железной дороге на юг отправится более 11 млн пассажиров. Рост пассажиропотока составит 2,1% по сравнению с 2022 годом. Самыми популярными направлениями остаются крупные города черноморского побережья: Анапа, Адлер, Новороссийск, а также Кисловодск. Для обеспечения спроса будет назначено более тысячи дополнительных рейсов. Также запущены новые маршруты туристических поездов из Сочи в Гагры и на Тамань. Однако отельеры и эксперты отмечают, что билеты на поезда купить уже сложно. Аналитики отмечают, что удовлетворение скачкообразно возросшего спроса на покупку железнодорожных билетов на южном направлении, возникшего из-за отмены большинства авиарейсов, в принципе неподъемная задача, для решения которой ОАО РЖД делает все возможное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД планирует перевезти в летний сезон на юг более 11 млн пассажиров. Это на 2,1% больше, чем в 2022 году. Всего на поезда в южном направлении будет предложено около 13,4 млн мест. Это рост примерно 2% к 2022 году, говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте глава Минтранса Виталий Савельев. Для обеспечения высокого спроса ОАО РЖД назначит более тысячи дополнительных поездов. Большинство поездов соединят крупные города с Черноморским побережьем: Анапой, Адлером, Новороссийском, а также с Кисловодском. При необходимости компания обещает включить в составы поездов дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса — назначить еще поезда. В частности, в составе организованных групп на отдых будет перевезено более 620 тыс. детей, что в полтора раза больше, чем в 2022 году, говорил Виталий Савельев. На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. Организованные группы детей будут перевозиться только в таких вагонах, сообщали в ОАО РЖД.

В конце апреля ОАО РЖД увеличило глубину продаж билетов на ряд южных направлений до 90 суток. Ранее она была сокращена до 45 суток из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. В частности, для оформления в конце апреля стали доступны летние билеты «на самые популярные у пассажиров поезда» из Москвы и Петербурга в Адлер и Анапу, а также из столицы в Ростов-на-Дону.

По данным портала tutu.ru, сейчас в топ-20 по железнодорожным билетам, оформленным на лето, помимо Москвы и Санкт-Петербурга входят в основном южные направления: Анапа, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие города (Крым в этой статистике не участвовал.— “Ъ”). При этом, если посмотреть на топ-5 городов, откуда приезжают в эти популярные точки, можно заметить, что многие пассажиры путешествуют между южными городами, отмечают аналитики портала. Например, из Воронежа или Краснодара в Анапу, из Ростова-на-Дону в Туапсе. У путешественников из Москвы из южных направлений наиболее востребованы Анапа, Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Краснодар. За билет в Воронеж платят в среднем 2,2 тыс. руб., в Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону — 4,8 тыс. руб., в Новороссийск — 5,2 тыс. руб., уточняют в tutu.ru. Из Петербурга популярны Ростов-на-Дону, Анапа, Воронеж, Краснодар, Симферополь и Новороссийск. За билет в Воронеж платят в среднем 3,8 тыс. руб. в одну сторону, в Ростов-на-Дону — 5,1 тыс. руб., в Новороссийск и Анапу — 5,7 тыс. руб., в Краснодар — 5,9 тыс. руб.

Кроме того, на южном направлении увеличится и количество туристических поездов (подробнее см. материал на этой же полосе). Это комплексное предложение, в рамках которого путешественник может купить билет и самостоятельно сформировать турпрограмму или приобрести турпакет и совместить сон и дорогу в поезде-отеле. Поездки могут длиться от нескольких часов до недели.

В конце апреля отправился первый в сезоне туристический ретропоезд из Сочи в Абхазию. Интерьер состава стилизован под 80-е годы XX века. Максимальная вместимость поезда — 386 пассажиров. Его первый рейс состоялся 15 августа 2020 года. За это время он совершил 921 поездку и перевез более 130 тыс. человек. В состав включены вагоны разных классов: плацкартные, купейные, СВ, общие и с местами для сидений. Несмотря на ретроинтерьер, вагоны оснащены современной инфраструктурой: санитарные комнаты, кондиционеры, розетки и USB-разъемы для смартфонов. В вагоне-ресторане подают блюда русской и абхазской кухни.

Востребованность железнодорожных билетов отражает дефицит возможностей авиаперелетов на юг. Действующие направления переполнены: по данным tutu.ru, среди авианаправлений Сочи — абсолютный лидер по спросу на лето: «Сюда оформляют примерно каждый четвертый билет». Средний чек из других городов России — 23,8 тыс. руб. туда-обратно.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что мест в поездах на южных направлениях уже не хватает. «Билеты разлетаются за полчаса с момента начала продаж. Если надо приобрести много билетов сразу, то люди просто не успевают купить»,— говорит эксперт. Особенно это касается Анапы, добавляет он. Даже на специально запущенную «Ласточку» из аэропорта в Сочи в Анапу билет купить очень сложно, добавляет он. Максимальный спрос сейчас приходится на Черноморское побережье, так как многие туристы опасаются ехать в Крым, рассказывает господин Янков. ОАО РЖД делает все возможное, считает он. Все имеющиеся вагоны перекинуты на это направление, но нужно также учитывать нитки графиков грузовых поездов, пропускную способность железных дорог, количество локомотивов и проводников, говорит эксперт. Он напоминает, что до 24 февраля 2022 года никто не предполагал, что придется резко наращивать перевозки пассажиров железной дорогой, а такой рост — в разы за один-два года — является в принципе «неподъемной задачей». «К этому идут постепенно, из года в год, как, например, происходило с ростом пассажироперевозок на "Сапсанах" между Москвой и Петербургом»,— говорит господин Янков. При этом не стоит забывать, что на южном направлении речь идет не только об отдыхающих — без авиасообщения остались и такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж, пассажиропотоки которых также переключились на железную дорогу, заключает эксперт.

Анастасия Смирнова