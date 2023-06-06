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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге 13 человек госпитализировали с сальмонеллезом после заказа роллов

13 клиентов ресторана японской кухни «Ёбидоёби» в Екатеринбурге заразились сальмонеллезом после доставки роллов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. В состоянии средней тяжести всех заболевших госпитализировали в местное инфекционное отделение.

Во время проверки заведения сотрудники Роспотребнадзора выявили случаи нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствие медицинских книжек у сотрудников, нарушения требований к условиям хранения продуктов и несоблюдение контроля над температурным режимом. Кроме того, часть продуктов не имеет необходимой маркировки и документации.

Владелец заведения получил предписания о приостановлении деятельности и проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий. В суд наплавлен протокол с требованием временного закрытия ресторана и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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