Динамика просроченной задолженности по ипотеке в России

|
|
|Количество сделок в первом квартале 2023 года
|Динамика за квартал (%)
|Динамика за год (%)
|Доля просроченной задолженности на первичном рынке в первом квартале 2023 года (%)
|
|Белгородская область
|2 954
|-17
|-9
|0,76
|
|Брянская область
|2 162
|-14
|-10
|0,5
|
|Владимирская область
|2 741
|-22
|-8
|0,42
|
|Воронежская область
|4 785
|-19
|-25
|0,31
|
|Ивановская область
|1 834
|-22
|-4
|0,31
|
|Калужская область
|2 437
|-18
|-7
|0,28
|
|Костромская область
|1 366
|-20
|-15
|0,28
|
|Курская область
|2 243
|-13
|-4
|0,28
|
|Липецкая область
|2 123
|-16
|-8
|0,27
|
|Московская область
|18 157
|-16
|-15
|0,27
|
|Орловская область
|1 527
|-16
|-16
|0,27
|
|Рязанская область
|2 560
|-16
|-12
|0,25
|
|Смоленская область
|1 901
|-10
|-8
|0,25
|
|Тамбовская область
|1 625
|-21
|-8
|0,24
|
|Тверская область
|2 687
|-20
|-11
|0,24
|
|Тульская область
|3 296
|-16
|-13
|0,23
|
|Ярославская область
|2 683
|-15
|-11
|0,21
|
|г. Москва
|21 257
|-16
|-22
|0,21
|
|Республика Карелия
|1 299
|-25
|-14
|0,2
|
|Республика Коми
|2 345
|-21
|-8
|0,2
|
|Архангельская область
|3 036
|-28
|-19
|0,19
|
|в том числе Ненецкий автономный округ
|111
|-1
|-9
|0,18
|
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|2 925
|-29
|-20
|0,18
|
|Вологодская область
|3 039
|-19
|-17
|0,18
|
|Калининградская область
|2 041
|-11
|-15
|0,18
|
|Ленинградская область
|4 190
|-19
|-18
|0,17
|
|Мурманская область
|1 867
|-27
|-14
|0,17
|
|Новгородская область
|1 147
|-24
|-18
|0,17
|
|Псковская область
|1 105
|-10
|-11
|0,16
|
|г. Санкт-Петербург
|12 413
|-19
|-35
|0,16
|
|Республика Адыгея (Адыгея)
|857
|-19
|21
|0,15
|
|Республика Калмыкия
|699
|-26
|0
|0,14
|
|Республика Крым
|1 216
|-15
|-14
|0,14
|
|Краснодарский край
|14 039
|-18
|15
|0,13
|
|Астраханская область
|2 311
|-24
|4
|0,13
|
|Волгоградская область
|4 846
|-20
|-8
|0,13
|
|Ростовская область
|9 199
|-19
|-5
|0,13
|
|г. Севастополь
|438
|-26
|2
|0,12
|
|Республика Дагестан
|2 647
|-26
|42
|0,12
|
|Республика Ингушетия
|153
|-32
|6
|0,12
|
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 289
|-16
|9
|0,12
|
|Карачаево-Черкесская Республика
|917
|-26
|7
|0,12
|
|Республика Северная Осетия — Алания
|1 304
|-20
|12
|0,12
|
|Чеченская Республика
|3 849
|-14
|59
|0,12
|
|Ставропольский край
|5 380
|-17
|-6
|0,11
|
|Республика Башкортостан
|14 292
|-20
|-8
|0,11
|
|
|Республика Марий Эл
|1 690
|-19
|-9
|0,1
|
|Республика Мордовия
|1 414
|-20
|-24
|0,1
|
|Республика Татарстан (Татарстан)
|11 830
|-22
|-21
|0,1
|
|Удмуртская Республика
|5 299
|-27
|-18
|0,1
|
|Чувашская Республика — Чувашия
|3 449
|-18
|-11
|0,1
|
|Пермский край
|8 034
|-24
|-8
|0,1
|
|Кировская область
|3 248
|-22
|-10
|0,1
|
|Нижегородская область
|6 305
|-18
|-12
|0,1
|
|Оренбургская область
|5 208
|-30
|-17
|0,1
|
|Пензенская область
|2 969
|-17
|-19
|0,1
|
|Самарская область
|6 651
|-22
|-15
|0,09
|
|Саратовская область
|4 958
|-20
|-4
|0,09
|
|Ульяновская область
|2 805
|-24
|-19
|0,08
|
|Курганская область
|2 424
|-18
|-8
|0,08
|
|Свердловская область
|13 262
|-21
|-14
|0,08
|
|Тюменская область
|15 714
|-23
|-7
|0,08
|
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|7 063
|-25
|-6
|0,08
|
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|2 337
|-25
|-4
|0,07
|
|Челябинская область
|10 960
|-18
|-3
|0,07
|
|Республика Алтай
|415
|-10
|30
|0,07
|
|Республика Тыва
|1 351
|-22
|63
|0,06
|
|Республика Хакасия
|1 482
|-23
|-2
|0,06
|
|Алтайский край
|5 276
|-18
|-10
|0,06
|
|Красноярский край
|8 236
|-25
|-12
|0,06
|
|Иркутская область
|6 308
|-22
|-4
|0,06
|
|Кемеровская область — Кузбасс
|5 778
|-25
|-15
|0,05
|
|Новосибирская область
|8 010
|-24
|-24
|0,05
|
|Омская область
|4 705
|-18
|-5
|0,05
|
|Томская область
|2 393
|-22
|-15
|0,05
|
|Республика Бурятия
|2 325
|-17
|-3
|0,05
|
|Республика Саха (Якутия)
|3 238
|-22
|-17
|0,05
|
|Забайкальский край
|2 255
|-18
|-11
|0,05
|
|Камчатский край
|829
|-25
|-20
|0,04
|
|Приморский край
|4 765
|-16
|-25
|0,04
|
|Хабаровский край
|3 690
|-21
|-13
|0,03
|
|Амурская область
|2 268
|-17
|-13
|0,02
|
|Магаданская область
|488
|-18
|-2
|0
|
|Сахалинская область
|1 233
|-18
|-7
|0
|
|Еврейская автономная область
|286
|-21
|-16
|0
|
|Чукотский автономный округ
|128
|-42
|-3
|0
|