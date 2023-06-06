В Екатеринбурге будут судить москвича, который майнил криптовалюту в компьютерных клубах

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 23-летнего жителя Москвы, который с майнил криптовалюту в компьютерных клубах. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что его обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (чч. 2, 3 ст. 272 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2021 года молодой человек прилетел в Екатеринбург, где решил заработать, тайно устанавливая в компьютерных клубах программы для майнинга криптовалюты. В итоге с компьютеров в четырех клубах города им были удалены средства защиты и скачены программы для майнинга.

В октябре того же года он объединился со знакомым уроженцем Республики Кыргызстан, который помогал ему устанавливать и запускать компьютерные программы.

Москвич в ходе предварительного следствия признал вину в полном объеме.

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