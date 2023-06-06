Бизнес-шериф Уфы Дамир Галиуллин покинул должность

Как стало известно «Ъ-Уфа», заместитель главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям Дамир Галиуллин покинул должность по собственному желанию. Господин Галиуллин подтвердил эту информацию. «Сейчас у меня в приоритете семья и здоровье близких»,— добавил он, не вдаваясь в подробности.

Дамир Галиуллин родом из Нефтекамска. С 2004 по 2014 годы занимался предпринимательской деятельностью, после чего возглавлял «Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей» в родном городе и преподавал в нефтекамском филиале БашГУ. В 2020 году был назначен заместителем главы администрации Нефтекамска по вопросам развития предпринимательства и ТОСЭР, а в мае 2021 года — заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. В мае 2022 года был назначен вице-мэром Уфы.

Олег Вахитов

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