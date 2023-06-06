«Консоль.Про»: 20% самозанятых-релокантов вернулись в Россию

В 2022 году Россию покинуло от 400 тыс. до 600 тыс. человек, подсчитали эксперты платформы «Консоль.Про». Обратно в страну вернулось 20% самозанятых. Полгода за рубежом провело только 11% опрошенных.

«Консоль.Про» — основанная в 2021 году платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными специалистами. Является участником проекта «Сколково» и официальным партнером Федеральной налоговой службы.

Из исследования «Консоль.Про» следует, что 65% самозанятых переехали в Грузию, Турцию и Армению. Еще 9,6% опрошенных релокантов поехали в Словакию, а 9% отправились в Казахстан. Из-за роста социальной напряженности и страха Россию в прошлом году покинуло 36% самозанятых, 12% опрошенных хотели найти работу за рубежом.

За год обратно в Россию вернулось 20% релокантов. После двух месяцев за рубежом в страну вернулось 37% самозанятых. Больше трех месяцев за границей прожило 47% вернувшихся, полгода или больше — 11% внештатных исполнителей.

В качестве причины возвращения в Россию 48,3% релокантов назвали семейные обстоятельства или проблемы со здоровьем. 20% опрошенных были вынуждены вернуться в страну после нарушения правил пребывания за рубежом. Среди тех, кто до сих пор находится за границей, 35,9% готовы вернуться в Россию из-за проблем со своим здоровьем или болезнью близких, 8,1% — для решения вопросов с документами.

Милена Костерева