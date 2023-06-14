Сложно, но можно

Начало 2023 года в Краснодарском крае ознаменовалось запуском нескольких важных производств: в регионе открыли площадки по выпуску сельхозтехники, беспилотников и важных медицинских препаратов. Новые производства в основном ориентированы на внутренний рынок и отвечают вызовам времени. Масштабные проекты — в обзоре «G».

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Комбайновый завод «Кубань» в Усть-Лабинске Краснодарского края и белорусский холдинг «Гомсельмаш» запустили первую российско-белорусскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток, до конца 2023 года здесь планируют собрать порядка 100 единиц сельхозтехники. До 2027 года на площадке также планируют создать цех по изготовлению запчастей для них и склад. Кроме того, в планах запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На базе одного из краснодарских научно-производственных предприятий запущено конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первую партию беспилотников предприятие уже передало подразделениям Минобороны РФ и Росгвардии. Разработанные модели беспилотников успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Кроме того, на территории производства параллельно обучают операторов БПЛА.

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Завод стальных конструкций «Кубань» (ЗСК «Кубань») возобновил производство вагонов на базе Армавирского машиностроительного завода (АМЗ). До конца года на предприятии планируют выпустить порядка 500 грузовых вагонов. Армавирский машиностроительный завод построен и введен в эксплуатацию в 1977 году. В 2020 году предприятие было признано банкротом. В 2021 году власти региона нашли АМЗ нового инвестора.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Единственный в регионе производитель препарата для диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии — «СпецФармПроизводство» — открыл в станице Павловской Центр производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Новое производство является уникальным по возможной номенклатуре производимых радиофармпрепаратов, кроме того, мощности Центра позволяют оперативно увеличить партии продукции и выпускать другие радиофармпрепараты. Это позволит кубанским медучреждениям проводить онкодиагностику, а также исследования в кардиологии и неврологии. Также на предприятии могут разрабатывать радиофармпрепараты, не имеющие аналогов.

Фото: mpp.krasnodar.ru

В станице Платнировской Кореновского района начал работать завод сухих строительных смесей компании «Полипласт-ЮГ», инвестиции в который составили 200 млн руб. Предприятие, построенное менее чем за год, должно полностью закрыть все потребности строительной отрасли в качественных смесях. Линия по производству сухих строительных смесей рассчитана на производство 5 тонн продукции в час. После выхода на проектную мощность показатель будет увеличен до 10 тонн.

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