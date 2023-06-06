Роспотребнадзор по Петербургу призвал не пить «Мистер Сидр»

Управление Роспотребнадзора по Петербургу официально призвал отказаться от употребления напитка «Мистер Сидр», после сообщений о ряде отравлений.

Как говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства, обо всех случаях выявления товара на торговых точках необходимо сообщать в Роспотребнадзор.

Вечером 5 июня стало известно о массовом отравлении людей алкогольным напитком «Мистер Сидр», производимом ООО «Анди» в Самарской области. По данным Роспотребнадзора, на данный момент от отравления погибло 18 человек.

Напиток поставлялся в другие регионы страны. По словам потребителей, он продавался в сетях «Территория пива» и «Биррхаус». При этом в пресс-службе второго бара заявили, что в Петербурге никогда не предлагали продукцию «Мистер Сидр». Выручка ООО «Анди» в 2022 году составила 9,26 млн руб., чистая прибыль — 1,023 млн руб.

В настоящий момент поставщик — 32-летний индивидуальный предприниматель Гусейнов Анар Афат Оглы — задержан. В 2022 году он привлекался к административной ответственности по статье об обороте алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ). Тогда Гусейнов отделался штрафом в размере 10 тыс. руб., который позже он заменил на предупреждение с уничтожением 150 л изъятой продукции.

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