Сосновый добор

Бывший топ-менеджмент застройщика «Трест №14» мог сохранить за собой один из крупнейших активов компании — санаторий-профилакторий «Сосновый бор» на Гайве, рассказали «Ъ-Прикамье» собеседники на рынке. Сами топ-менеджеры говорят, что управляют санаторием на правах аренды. Эксперты отмечают, что бывшие руководители банкротящихся компаний нередко стремятся получить контроль над их имуществом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

О том, что новыми собственниками санатория-профилактория «Сосновый бор» стали Наталья Белобородова и Павел Шубенцев, «Ъ-Прикамье» рассказали источники на рынке недвижимости и в санаторно-курортном комплексе края. По данным одного из них, АО «Маэстро», ранее выкупившее данный актив с торгов, является близкой к предпринимателям компанией.

Напомним, ПАО «Трест №14» с 2021 года находится в банкротстве. Наталья Белобородова занимала в компании должность замгендиректора по развитию. Она является дочерью экс-гендиректора «Треста №14» Владимира Мачехина, который скончался в марте 2020 года. Павел Шубенцев входил в совет директоров ПАО.

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор», расположенный на ул. Усадебной, 55, на Гайве, был одним из крупнейших активов обанкротившегося девелопера. Учреждение по-прежнему работает. Впервые объект был выставлен на аукцион в сентябре 2022 года, тогда начальная цена актива была определена в 173 млн руб. Из-за отсутствия участников торги пришлось проводить несколько раз с понижением цены. В итоге в конце марта 2023 года имущественный комплекс «Соснового бора» за 109 млн руб. выкупило АО «Маэстро». Данная компания была зарегистрирована в Перми в июле 2022 года, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Ее учредители не раскрываются. До того как управляющим компании в марте этого года стал Артем Мальцев, ею руководил Дмитрий Шайдуров, который также является управляющим АО «Кайдзен Сейзо Групп» (КСГ), подконтрольного Павлу Шубенцеву.

По информации на официальном сайте санатория, им в настоящий момент управляет зарегистрированное в октябре 2022 года ООО «Санаторий „Сосновый бор“». Учредителями этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в равных долях выступают госпожа Белобородова и господин Шубенцев. Помимо этой компании, они учредили в прошлом году ООО «Детский оздоровительный лагерь „Сосновый бор“» и ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий „Сосновый бор“». В уставном капитале первой компании каждому из предпринимателей также принадлежит по 50%. В уставном капитале второго общества доли распределяются следующим образом: 50% — у господина Шубенцева, 49% — у госпожи Белобородовой, еще 1% владеет Валентина Мачехина, вдова Владимира Мачехина.

Наталья Белобородова не ответила на звонок.

По словам Павла Шубенцева, ООО «Санаторий „Сосновый бор“» осуществляет управление санаторием на основании договора аренды. Бизнесмен подчеркнул, что это независимая компания, прошедшая лицензирование в министерстве здравоохранения Пермского края. «АО „Маэстро“ приобрело право собственности на земельный участок и недвижимый комплекс на торгах и, по информации управляющего компании Артема Мальцева, в ближайшие десять лет не планирует менять назначение данного объекта. С ним достигнуты четкие договоренности о дальнейшем сотрудничестве, направленном на получение синергетического эффекта. Коллектив санатория продолжает следовать вектору развития. Положительные перемены уже заметны всем гостям нашего учреждения»,— отметил господин Шубенцев.

Павел Шубенцев до настоящего момента в основном занимался строительным бизнесом. Кроме КСГ и новых компаний для управления санаторием, ему принадлежит пермское ООО «Проектно-строительная компания „Концепт-Строй“». Наряду с этим он владеет 25% в уставном капитале «Специализированный застройщик „Карпинский“», который планирует заняться жилой застройкой участка по ул. Карпинского, 115. У Натальи Белобородовой также есть еще один актив — ООО «Салита», специализирующееся на покупке и продаже нежилых зданий и помещений.

Совладелец холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков сомневается, что новые собственники решат застроить жильем земельный участок под санаторием-профилакторием «Сосновый бор». «Гайва — хороший район, но это не то место, чтобы развивать там жилую застройку. „Сосновый бор“ — выгодный самостоятельный бизнес. Санаторий востребован у населения, работает круглый год и приносит стабильный доход, а выдача путевок детям субсидируется органами власти»,— рассуждает господин Ляшков.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов отмечает, что бывшие топ-менеджеры и владельцы банкротящихся компаний практически всегда претендуют на ценные активы должника и стремятся сохранить их за собой. «В первую очередь интерес вызывают, конечно, активы, которые приносят прибыль — производят товары и услуги, сдаются в аренду или капитализируются каким-то другим образом. Естественно, линейно выкупать их на себя нельзя. Соответственно, придумываются схемы с использованием дополнительного звена в цепочке, на которое и приобретаются активы. К подобным схемам прибегают, поскольку есть возможность с относительным дисконтом приобрести активы, „очищенные“ от долгов»,— поясняет господин Фролов.

Екатерина Артемова, Евгения Ахмедова