Apple представила 15-дюймовый MacBook Air

Компания Apple в рамках Всемирной конференции для разработчиков — WWDC представила новый ноутбук семейства MacBook Air, первую в истории линейки 15-дюймовую модель.

Новинка получила 15,3-дюймовый дисплей Liquid Retina, фирменный восьмиядерный чип M2, до 24 Гб объединенной памяти. Заявлено, что ноутбук без подзарядки может проработать до 18 часов. Предусмотрена HD-камера FaceTime 1080p с тремя микрофонами и акустика с шестью динамиками, поддержкой Dolby Atmos и пространственного звучания Spatial Audio.

Новый MacBook Air имеет зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt для подключения аксессуаров и внешнего дисплея с разрешением до 6K, а также разъем для наушников 3,5 мм. Ноутбук уже доступен для заказа, а поставки начнутся с 13 июня. Стоимость нового 15-дюймового MacBook Air, доступного в четырех цветах, составит от $1,3 тыс.

Максим Вершинин