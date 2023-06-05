Умерла латышская актриса фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Советская и латышская актриса театра и кино Лилита Озолиня умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщил театр «Дайлес» в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). О причинах смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилита Озолиня

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Лилита Озолиня

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дебют Лилиты Озолини в кино состоялся в 1967 году в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно». Наиболее известна актриса ролью Марты в многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» (1980) режиссера Алоиза Бренча. За эту роль она получила Государственную премию СССР.

С 1966 года Лилита Озолиня работала в театре «Дайлес». Играла в фильмах «Краткое наставление в любви», «Личная жизнь Деда Мороза» (1982), «Аплодисменты, аплодисменты...» (1984).

Лусине Баласян