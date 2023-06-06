Снос дома на Октябрьской набережной обернулся уголовным делом

Петербургский СК возбудил уголовное дело из-за сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). При этом состоявшийся три недели назад Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт Петербурга не рекомендовал включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. Руководство компании «Максимум Лайф Девелопмент», которой принадлежит здание, полагает, что все документы, разрешающие снос, у компании на руках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский СК возбудил уголовное дело из-за сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербургский СК возбудил уголовное дело из-за сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следственный отдел главка СК РФ в Петербурге возбудил уголовное дело после сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56 лит. Б. Речь идет о двухэтажном здании, построенном в 1880–1889 годах по проекту архитектора Леонарда Шауфельбергера. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). По данным следствия, 3 июня неустановленные лица из числа работников «одной из организаций города», нарушая требования закона об охране памятников, снесли здание, которое обладало признаками объекта культурного наследия (ОКН), сказано в сообщении СК РФ. Это значит, что здание нельзя сносить или повреждать до установления точного статуса ОКН или его отмены.

При этом 18 мая в Смольном состоялось заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт Петербурга, где эксперты не рекомендовали включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся обыски в офисе организации с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. В рамках расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления»,— сообщает пресс-служба следкома.

Собственником здания является компания «Максимум Лайф Девелопмент». Генеральный директор компании Игорь Карцев так прокомментировал ситуацию: «Мы уверены, что демонтаж указанного объекта, который находится в собственности компании, проводился на законных основаниях. Само здание не являлось объектом культурного наследия федерального, регионального или местного значения. Недавно и Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга своим решением подтвердил это». Господин Карцев указывает на то, что в феврале после проверки, которую проводил Следственный комитет РФ, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту демонтажа данного объекта.

«Мы готовы сотрудничать по этому вопросу с компетентными органами и еще раз предоставим все необходимые документы, подтверждающие законность наших действий»,— заявил господин Карцев.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант сообщил, что статья 243 УК в судебной практике является «экзотической». Для этого должна быть доказана причастность конкретного человека к уничтожению или повреждению объекта, включенного в соответствующий государственный реестр объектов культурного наследия. Кроме того, должен быть доказан умысел на совершение этого преступления. Важным моментом также является то, что к ответственности могут быть привлечены только физические лица, отмечает юрист.

«То есть человек должен быть осведомлен, что он уничтожает (повреждает) не просто какое-то здание, пусть и старое, а именно объект культурного наследия, и желать этого либо относиться к этому безразлично. Снос здания — это его уничтожение. Соответственно, любое физическое лицо, умышленное участие которого к принятию и исполнению решения о сносе здания, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, будет доказано, может стать обвиняемым»,— считает эксперт. Наказание, в случае доказанности вины, зависит от степени ценности конкретного объекта и в самом неблагоприятном варианте может составить до шести лет лишения свободы.

Председатель Совета региональной общественной организации содействия развитию реставрационной отрасли «Союз реставраторов Санкт Петербурга» Нина Шангина, которая входит в совет, рассказала «Ъ-СПб», что культурная ценность данного объекта не установлена. В советский период это здание было перестроено и его изначальный архитектурный облик был утерян. Последние 20 лет оно стоит затянутое сеткой. «Архитектура этого здания очень тесно связана с его первоначальным назначением, и сохранить это назначение, а значит, архитектуру, уже невозможно, по крайней мере на этой территории»,— рассказала эксперт.

Координатор движения «Живой город» Олег Мухин говорит: «Если КГИОП откажется признавать дом объектом культурного наследия, то такое решение можно будет обжаловать в суде вне зависимости от того, существует здание физически или нет. Если суд примет решение, что дом должен быть памятник, то здание должно быть воссоздано в своем историческом виде».

Иван Сборов