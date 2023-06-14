Банки набивают портфели

На 1 апреля 2023 года кредитный корпоративный портфель в Краснодарском крае достиг 1 трлн 859 млрд руб. Такая динамика, по мнению регулятора, во многом обусловлена государственной поддержкой кредитования, в том числе системообразующих предприятий. Также росту портфеля способствуют наращивание проектного финансирования жилищного строительства, замещение внешних заимствований и финансирование крупных инвестпроектов. По мнению экспертов, в развитии экономики кредитные ресурсы будут играть все большую роль.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники банковского рынка отмечают постепенное сокращение доли валютных вкладов в долларах и евро и переход клиентов на рубли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Участники банковского рынка отмечают постепенное сокращение доли валютных вкладов в долларах и евро и переход клиентов на рубли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бизнес заливают кредитами

Объем выданных заемных средств бизнесу Кубани в первом квартале 2023 года вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 550,8 млрд руб. При этом в целом по стране произошло снижение — на 11,6%. Такие данные «G» озвучили в Южном ГУ Банка России.

По словам замначальника управления Александра Гостева, в прошлом году Банк России очень короткое время держал ключевую ставку высокой, поэтому остановки кредитования не произошло ни в розничном, ни в корпоративном секторах.

По данным Южного ГУ ЦБ РФ, в январе—марте 2023 года объемы выдачи ссуд крупным предприятиям увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 396,2 млрд руб. Общая сумма обязательств на начало апреля достигла 1 трлн 265 млрд руб. (+27,6% г/г). Субъекты МСП также наращивали свой портфель: за год он вырос в 1,5 раза, до 594 млрд руб. В первом квартале малый и средний бизнес привлек новых кредитов на 30,6% больше (до 154,7 млрд руб.), чем в таком же периоде прошлого года.

«В основном в январе—марте в корпоративном секторе наращивали заимствования торговые и транспортные предприятия. Краснодарский край является крупным транспортным и логистическим узлом, и развитие в этой сфере поддерживается в том числе кредитованием. В то же время значительную долю в портфеле на конец первого квартала занимали кредиты предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также организациям сферы недвижимости и торговли»,— говорит Александр Гостев.

В первом квартале текущего года на 8,4% меньше, чем в таком же периоде 2022 года, было выдано кредитов на покрытие кассовых разрывов в условиях нарушения торговых связей. По мнению господина Гостева, это говорит о снижении спроса на подобные займы и увеличении потребности бизнеса в инвестициях в условиях структурной перестройки экономики.

Заметное ускорение в марте 2023 года показало потребительское кредитование после устойчивого замедления роста портфеля с марта прошлого года. Сумма обязательств достигла 550 млрд руб. В Южном ГУ Банка России это связывают с частичным восстановлением на Кубани потребительской активности в начале весны, а также некоторым смягчением отдельных условий кредитования. Ряд банков в конце первого квартала снизил ставки по некоторым программам, увеличил максимальную сумму кредита.

Тенденции к росту

Одним из трендов в банковском секторе эксперты называют повышение доступности как розничных, так и корпоративных кредитов. Некоторые банки увеличивают максимальные суммы лимитов. Как рассказали «G» в Промсвязьбанке, у компаний растут потребности в оборотном финансировании в связи с ростом себестоимости производства, изменением логистических цепочек и стремлением занять освободившиеся ниши. Инвестиционные кредиты востребованы среди производственных предприятий, компаний оптовой торговли и сферы услуг. Также отмечается рост объемов финансирования, привлекаемого ИТ-компаниями.

«В Краснодарском крае наблюдается устойчивый рост кредитования. В частности, рост кредитного портфеля МСБ в нашем региональном офисе в первом квартале 2023 года составил 30%, а объем кредитов для крупного бизнеса за тот же период прирос в 2,5 раза, что обусловлено увеличением числа клиентов»,— прокомментировали в пресс-службе Промсвязьбанка.

В связи с отраслевой спецификой региона высоким спросом продолжает пользоваться кредитование АПК. Особенно льготное, реализуемое в рамках госпрограмм. Например, в Россельхозбанке в этом году ожидают увеличения количества обращений за кредитованием представителей винодельческой отрасли Краснодарского края. Как пояснили в пресс-службе кредитной организации, в целом объем кредитования корпоративного бизнеса в 2022 году не претерпел значительных изменений и остался на среднегодовом уровне.

«С одной стороны, это связано с высокой волатильностью рынка кредитования из-за возросших факторов риска. А также с существенным изменением логистических цепочек экспорта готовой продукции и импорта необходимых расходных материалов, запчастей и прочих зарубежных товаров. С другой стороны, 2022-й стал годом беспрецедентной поддержки и от государства (кредитные каникулы для субъектов МСП по кредитным обязательствам, увеличенный объем субсидирования привлекаемых кредитных средств, упрощение налогового законодательства), и от самого банка. Условия получения кредитов стали проще. Продолжилась цифровизация самих кредитных процедур. Все это способствовало сохранению объемов кредитования, а в некоторых направлениях — и росту его темпов. Например, в кредитовании сезонно-полевых работ. Так, по данным на начало текущего года, кредитование крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось на 17%, а сезонно-полевых работ — на 19%»,— отмечают в Россельхозбанке.

Из общего объема средств, выданных РСХБ в регионе на поддержку АПК, предприятия крупного бизнеса получили 8,4 млрд руб., среднего, малого и микробизнеса — 2,6 млрд руб., физические лица — 546 млн руб. Значительная часть кредитных средств была предоставлена на льготных условиях государственных программ.

По словам руководителя Абсолют Банка в Краснодарском крае Дениса Демьяненко, в первом квартале 2023 года кредитная организация особенно активно участвовала в проектах компаний, связанных с госзаказом. «Более чем на 60% у нас вырос спрос на банковские гарантии и контрактное финансирование. Мы прогнозируем, что доля предприятий, работающих с госзаказом, будет расти»,— отметил спикер.

Ипотечный драйвер

Основным драйвером рынка кредитования банкиры называют ипотеку. Размер процентных ставок на сегодня варьируется от 4,5 до 11% в зависимости от конкретной ипотечной программы.

По данным Южного ГУ Банка России, ипотечный портфель жителей Краснодарского края на начало апреля 2023 года составил 534 млрд руб. Это более чем на треть превышает сумму обязательств кубанцев по ипотеке годом ранее. «В конце прошлого года мы фиксировали рекордные выдачи ипотеки. В первом квартале тенденция менее выражена. Но если сравнивать с январем—мартом 2022 года, то прирост значительно выше: в крае выдано в 1,5 раза больше жилищных кредитов. Основное влияние продолжают оказывать ипотечные программы с господдержкой»,— отметил Александр Гостев.

Ипотечный портфель Абсолют Банка в Краснодарском крае в начале мая составил более 4,5 млрд руб. За месяц выдача ипотеки увеличилась более чем на 60%. Доля выдач по ипотеке на вторичное жилье в банке составляет 44%, по госпрограмме — 30%, по семейной ипотеке — 9,8%, по коммерческой недвижимости — 16%. Средний чек по госпрограмме — 5,4 млн руб., по семейной ипотеке — 5,2 млн руб., по собственным программам банка (вторичное жилье) — 5 млн руб., по коммерческой недвижимости — 4,24 млн руб. Самый крупный чек — при покупке в ипотеку домов с землей — 6,8 млн руб.

Для привлечения городских жителей в села и удержания там молодежи еще в 2019 году правительство России приняло государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», действующую до 2025 года. Одной из ее задач стало развитие рынка строительства жилых домов на селе и предложение сельской ипотеки. Ставка по ней рассчитывается индивидуально для каждого региона, но не должна превышать 3%. Разница с программами ипотечного кредитования субсидируется из федерального бюджета.

Так, на Кубани в первом квартале 2023 года было оформлено 34 кредита по программе сельской ипотеки. Из них 23 кредита на сумму 66,2 млн руб. выдал Россельхозбанк, что оказалось вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Как пояснили в пресс-службе организации, всего с начала действия программы краснодарский филиал Россельхозбанка выдал 2,7 млрд руб. сельской ипотеки 1335 заемщикам. По состоянию на 1 апреля 2023 года объем ипотечного кредитного портфеля РСХБ в регионе составлял около 6,5 млрд руб., что соответствовало показателям аналогичного периода прошлого года.

Своя валюта ближе к делу

Участники банковского рынка отмечают постепенное сокращение доли валютных вкладов в долларах и евро и переход клиентов на рубли. По словам Дениса Демьяненко, остатки на счетах в иностранных валютах в их банке снизились до крайне незначительных. Общая доля таких вкладов в портфеле банка не превышает 2–3%. Тенденция на ее уменьшение в целом по рынку сохраняется. При этом эксперт отметил, что банк активно работает со счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в юанях.

«Традиционно наши клиенты предпочитают классические депозиты без возможности пополнения. Причина проста — по ним гарантирована максимальная доходность. Доля таких вкладов и в 2022 году, и в 2023-м стабильно превышает 70%. Если летом 2022 года самый популярный срок вклада был 3–6 месяцев, то уже к осени он увеличился до 6–9 месяцев. Сейчас мы видим тренд на увеличение среднего срока вклада до 1–1,5 лет. Отмечу, что за последние месяцы в 1,5 раза увеличилось количество клиентов, которые открывают сразу по два вклада с разными сроками действия. Таким образом они фиксируют доходность на долгий срок и имеют более короткий вклад на срок от трех до шести месяцев»,— говорит господин Демьяненко.

Также, по словам эксперта, за год более чем в два раза вырос спрос на накопительные счета. Такие счета часто используют клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму.

Спад интереса российских вкладчиков к валютным депозитам в долларах и евро подтвердили и в РСХБ. При этом интерес к вкладам в национальной валюте и в юанях набирает обороты.

«За последний год банковский сектор прошел непростой путь — от изменения внешних связей, валютного риска, оттока вкладов до адаптации и развития в новых условиях. Банк России поддержал банки через масштабные регуляторные послабления, ввел ограничения на снятие наличной валюты, резко поднял ключевую ставку, что привело к росту ставок по депозитам и помогло вернуть деньги в банковскую систему. Сейчас мы видим увеличение накоплений жителей края. Так, в марте годовой прирост остатков на вкладах и текущих счетах населения ускорился до 13,8%, подобного уровня не было с 2016 года»,— отметил Александр Гостев.

По данным эксперта, депозитный розничный портфель на 1 апреля 2023 года превысил 1 трлн 23 млрд руб. Почти 93% средств жители хранят в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основным драйвером рынка кредитования остается ипотека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Основным драйвером рынка кредитования остается ипотека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банки в онлайн

Существенное влияние на развитие банковского бизнеса будут оказывать цифровизация и переход в онлайн, уверены банкиры. «Главный тренд — это сокращение пути к клиенту, упрощение платежных сервисов и создание принципиально новых услуг. Думаю, не за горами тот день, когда можно будет проверить свой баланс, оплатить кредит или даже взять ипотеку с помощью голосового помощника»,— уверен руководитель департамента информационных технологий КБ «Кубань Кредит» Максим Гречихо.

По его словам, для новых клиентов в банке внедряются личные кабинеты, которые позволяют без визита в офис воспользоваться любым банковским продуктом. Эксперт надеется, что с распространением Единой биометрической системы банк сможет обеспечивать полноценные услуги онлайн.

Современные цифровые технологии внедряют и в Промсвязьбанке. Сегодня здесь успешно реализуются онлайн-факторинг, различные программы онлайн-кредитования, в том числе без необходимости предоставлять документы. Ряд процессов происходит без участия банковских сотрудников.

В развитие цифровых инструментов, ориентированных на аграрный бизнес, инвестирует Россельхозбанк, создавший ряд сервисов в рамках цифровой экосистемы. Среди них — маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей, интернет-магазин для сбыта фермерской продукции и другие сервисы. Как пояснили в пресс-службе банка, в каждую из платформ встроены инструменты для быстрого ведения финансовых операций: от открытия расчетного счета до просчета кредитной линии.

Курс на развитие цифровых сервисов еще в 2018 году взял Абсолют Банк. Как рассказал Денис Демьяненко, практически все ключевые направления розничного и корпоративного бизнеса уже цифровизированы. За год существенно вырос интерес заемщиков к электронной регистрации сделок по ипотеке. Сегодня практически 90% регистраций покупки жилья в ипотеку в банке регистрируют дистанционно. Ежемесячно растет доля депозитов, которые клиенты открывают онлайн, через мобильное приложение. По словам руководителя банка в Краснодарском крае, интерес к такому формату подогревается еще и тем, что по ряду депозитов в банке действует дополнительная надбавка к процентной ставке.

«Цифровые сервисы заметно ускоряют процесс выпуска банковских гарантий. Все проходит онлайн, а время одобрения заявки — от одного часа, сам выпуск гарантии — от трех часов. Факторинг у нас уже тоже в ”цифре”: клиент может все операции проводить без посещения офиса. Через личный кабинет в электронном виде направить заявку и другие необходимые документы. Все процессы прозрачны, а от заявки до получения денег проходят считаные дни»,— отметил эксперт.

Банки могут сами

По оценкам представителей Промсвязьбанка, в 2023 году при сохранении стабильной экономической ситуации банковский сектор продолжит развиваться, будут расти объемы выдачи кредитных и инвестиционных продуктов. Продолжится тренд и на импортозамещение. А предприниматели и крупный бизнес будут стремиться укрепить позиции в освободившихся нишах.

Спрос предприятий на кредиты будет зависеть в том числе от интенсивности запуска бизнеса, а также длительности проектов по его оптимизации и трансформации. Как отмечает Александр Гостев, в прошлом году Банк России предоставил достаточно объемный пакет мер поддержки, которые помогли банкам легче адаптироваться к новой ситуации и обеспечили устойчивость финансового сектора. В их числе — отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам юридических лиц, возможность зафиксировать валютные курсы и стоимость активов для расчета нормативов, а также не ухудшать показатели качества кредитов заемщиков, пострадавших из-за влияния санкций.

«Этими послаблениями воспользовались не все банки, да и в целом ряд кредитных организаций показали способность вести деятельность и без большинства принятых мер. Поэтому с начала нынешнего года Банк России отменил ряд мер, а в конце мая принял решение не продлевать послабления, которые заканчивают свое действие в первой половине 2023 года в связи со стабилизацией экономической ситуации и восстановлением прибыльности банковского сектора. Вместе с тем, некоторые меры с модификацией Банком России продлены до конца года, а отдельные долгосрочные антикризисные решения включаются в регулирование на постоянной основе»,— резюмировал господин Гостев.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram