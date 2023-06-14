Зерно жизни

Отечественным аграриям, которые занимаются производством и реализацией зерна, власти предоставят поддержку из федерального бюджета на 10 млрд руб. Эта мера призвана способствовать стабильности на зерновом рынке. По оценкам участников рынка, рентабельность производства некоторых видов зерна с учетом сегодняшних цен и таможенных пошлин не превышает 20%. Массово же переходить на нишевые культуры, по мнению экспертов, слишком рискованно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пшеница считается одной из основных культур, гарантирующих продовольственную безопасность страны

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Пшеница считается одной из основных культур, гарантирующих продовольственную безопасность страны

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Гарант продовольственной безопасности

Краснодарский край получит 852,9 млн руб. из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителям, занимающимся производством и реализацией зерновых культур. В правительстве РФ рассчитывают, что сельхозпроизводители с помощью господдержки смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Трансферты направят в 65 регионов страны, а региональные власти должны будут довести эти деньги непосредственно до аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы кубанской администрации, в прошлом году на Кубани собрали более 15 млн тонн зерновых. Под урожай 2023 года в регионе засеяли 1,8 млн га озимых культур. Из них 1,6 млн га занято озимой пшеницей, причем сортами отечественной селекции. Яровыми культурами засеяно 1,7 млн га, в том числе 696 тыс. га — яровыми зерновыми и зернобобовыми.

Как поясняет управляющая агробизнесом ГК «ТД ”Сигма”» Любовь Недилько, пшеница является основной культурой озимого севооборота. Плюс это одна из основных культур, гарантирующих продовольственную безопасность страны. «Из зерновых она наименее требовательна к внесению удобрений и средств защиты. На сегодня мы применяем сорта краснодарской селекции, которые соответствуют климатическим условиям и дают на территории Кубани стабильные урожаи. В нашей структуре ряд предприятий имеют развитую семеноводческую базу и обеспечены собственным семенным материалом по озимой пшенице и ячменю»,— говорит спикер.

При этом участники рынка отмечают рост производственных затрат. По словам госпожи Недилько, себестоимость производства озимой пшеницы в сравнении с прошлыми годами выросла примерно на 10–15%. Обусловлено это увеличением стоимости запчастей на иностранную сельхозтехнику.

«Но мы сегодня переходим на технику отечественного производства. Плюс активно внедряем цифровые технологии (метеостанции и агроскаутинг), что позволяет сохранять себестоимость выращивания культур за счет знания истории полей, понимания оптимальных условий и сроков для проведения агромероприятий»,— комментирует эксперт.

Пошлины не дают развиваться

Генеральный директор ООО «БС ИнтерАгро», член экспортного совета Краснодарского края Сергей Белов обращает внимание на снижение рентабельности производства пшеницы. По его оценкам, с учетом сегодняшних цен и вывозных таможенных пошлин в среднем она не превышает 20%. «Чтобы развиваться, инвестировать в средства производства, обновлять технику, покупать удобрения и средства защиты, вкладывать в персонал, сельхозпроизводитель должен иметь годовую рентабельность в районе 50–70%»,— говорит он.

Так, по данным Минсельхоза РФ на 12 мая 2023 года, ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу была равна 4727,6 руб. По информации же аналитического агентства «ПроЗерно», цена на пшеницу 3-го класса на ту же дату составляла 11 800 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 10 060 руб./т с НДС. За год цены на пшеницу данных классов упали с 17 541 и 17 090 руб./т соответственно.

Однако даже несмотря на то, что в 2022 году произошло значительное снижение цен на зерно, в целом производство зерна пшеницы все равно остается одним из наиболее прибыльных направлений, считает глава краснодарского представительства АО «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок. «У тех клиентов, с которыми мы работаем на юге, остатков пшеницы практически нет. В средних и крупных предприятиях она расходится вся. На юге России производители ориентированы прежде всего на экспорт»,— пояснил собеседник «G».

Это подтверждают и сами сельхозпроизводители. Как рассказала Любовь Недилько, агрохолдинг делает упор на традиционно доходные культуры: озимая пшеница, подсолнечник, сахарная свекла, горох. Озимая пшеница в агрохолдинге составляет основу севооборота — 47%. Далее идут сахарная свекла (12%), подсолнечник (10%), кукуруза (9%), из которой 85% площади уходит на товарное зерно и 15% — на семена. Озимый ячмень и горох занимают в структуре севооборота по 6%.

Нишевые культуры как альтернатива

Сельхозпроизводители все больше обращают внимание на горох, люпин, сафлор, сорго и другие нишевые культуры из-за отсутствия на них вывозных пошлин. В 2022 году сбор зернобобовых культур составил 4,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году, следует из данных Росстата.

«Горох — культура интересная, выгодная и вывозными пошлинами пока не облагается. При применении интенсивных технологий земледелия он дает неплохой урожай и является хорошим предшественником в севообороте. В России используется 70% урожая гороха, остальные 30% уходят на экспорт. В частности, в Китай»,— отметил Сергей Белов.

По мнению эксперта, стоит возделывать и такую высокобелковую культуру, как люпин, используя при этом безалкалоидные сорта. Содержание протеина в бобах этой культуры — минимум 36%. Люпин можно экспортировать в страны с развитой культурой потребления растительных белков. Интересной масличной культурой Сергей Белов назвал сафлор, пользующийся хорошим спросом в странах Африки, Азии, Европы. В основном его закупают предприятия, которые занимаются переработкой масличных культур, а также компании, производящие корма для птицы и домашних питомцев.

Есть перспективы у такой культуры, как сорго. По оценкам господина Белова, Китай ежегодно закупает в США 8 млн тонн сорго, производит из него аминокислоты и большую их часть продает России. Но все это наша страна способна производить самостоятельно. Сорго — это не только семена, но еще и зеленая масса на корм КРС. «Нишевыми культурами можно и нужно заниматься. Но на этот счет должна быть вменяемая государственная политика по семеноводству»,— уверен эксперт.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, массовый переход на нишевые культуры едва ли возможен в силу высоких рисков и малых под этими культурами площадей. Рост производства связан в основном с отсутствием госрегулирования.

Так, урожай гороха, по данным Росстата, в прошлом году составил 3,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году. В Краснодарском крае валовой сбор зернового гороха составил 275 тыс. тонн, урожайность — 25,5 ц/га, зеленого горошка было намолочено 54,7 тыс. тонн. Но, по мнению господина Рылько, горох — культура с высокими рисками. «Урожайность и затраты на его производство существенно ниже, чем у пшеницы. Но и прибыль далеко не всегда себя оправдывает, что делает горох не таким уж и выгодным. Пока в стране нет большой внутренней переработки на сотни тысяч тонн сырья, горох остается довольно рискованной культурой»,— говорит гендиректор ИКАР.

Единственной культурой, которая вырвалась на оперативный простор из категории нишевых, Дмитрий Рылько назвал масличный лен. Но это, по мнению эксперта, скорее исключение из правил. По информации Росстата, сбор масличного льна в 2022 году в России вырос до рекордных 1,7 млн т с 1,2 млн т в 2021-м. Площади под ним в прошлом году расширились с 1,5 млн до 2,1 млн га.

«Нишевые культуры рассматривают в основном фермерские предприятия с площадью от 5 до 10 тыс. га. Сеять их пытаются регулярно. До прошлого года некоторые сельхозпроизводители в северной зоне края увлекались, например, льном. Увеличивали посевные площади. Но 2022 год разочаровал с точки зрения цены. Если в 2021 году цена за килограмм продукции доходила до 50–55 руб., то в прошлом снизилась до 20–25 руб. При этом себестоимость производства льна в некоторых хозяйствах была в районе 20–23 руб.»,— рассказал «G» Дмитрий Бубенок.

По мнению эксперта, вырастить можно все что угодно. Почвы на Кубани благодатные, погода в основном тоже благоприятствует. Самое главное — это сбыт. Некоторые сельхозпредприятия в прошлом году пробовали выращивать люпин. Но потом не смогли его продать. Пришлось отдать на корм животным. Были попытки сеять чечевицу — тоже возникли проблемы с реализацией. Серьезные перспективы сбыта у нишевых культур отсутствуют.

«По статистике последних лет, севооборот во многих предприятиях стандартный: 50% — это озимый клин, 12–13% — подсолнечник, 23–25% — технические культуры. Вряд ли крупные предприятия с собственной переработкой станут глобально менять свои севообороты и уходить в рынок нишевых культур. Направление это очень сложное»,— подытоживает Дмитрий Бубенок.

Андрей Пугачев

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