Телеведущая Татьяна Лазарева оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (признана иностранным агентом) за отсутствие маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Минюст включил Татьяну Лазареву в реестр иностранных агентов 22 июля 2022 года. 2 сентября прошлого года иноагентом был объявлен и супруг телеведущей Михаил Шац. Госпожа Лазарева и господин Шац выступали с критикой военной операции России на Украине.

В конце мая текущего года Роскомнадзор составил в отношении телеведущей протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. С 2016 года Татьяна Лазарева живет в Испании.