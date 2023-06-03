В Балтийском море начались учения Baltops с участием флагмана флота США USS Mount Whitney

Крупнейшие военно-морские учения в Балтийском море Baltops 23 стартуют в Эстонии сегодня, 3 июня. В них примут участие более 30 боевых кораблей НАТО и партнеров альянса и около 3,7 тыс. пехотинцев. Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rafael Marchante / Reuters Фото: Rafael Marchante / Reuters

В учениях будут задействованы боевые корабли США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20) станет крупнейшим кораблем на учениях.

Корабли будут швартоваться в Таллине в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга. Они выйдут из портов завтра, 4 июня, а 5 июня начнутся первые совместные маневры в Балтийском море.

«Эти учения Baltops станут для нас историческим событием, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО. Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах»,— приводит пресс-служба слова командующего военно-морскими силами (ВМС) Эстонии Юри Саска.

Международные учения Baltops проводят ежегодно с 1972 года. В задачи маневров входит отработка тактической гибкости сил НАТО во время сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. Организацией учений занимается 6-й флот ВМС США.

Олеся Павленко