Lexus представил компактный кроссовер LBX

Компания Lexus представила кроссовер LBX, который стал самой компактной моделью в линейке бренда.

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Автомобиль получил дизайн кузова в фирменном стиле современных моделей Lexus, включая характерную решетку радиатора и L-образные световые элементы. В отдельных версиях новинка доступна с двухцветной окраской кузова.

Оснащение включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, проекционный дисплей, мультимедиа с 9,8-дюймовым тачскрином и онлайн-сервисами, акустику Mark Levinson, а также фирменный комплекс электронных ассистентов водителя Lexus Safety System +.

Новинка построена на новой платформе GA-B от Toyota Yaris Cross, но кузов дополнительно усилен, а подвеска перенастроена для лучшей управляемости. Заявлено, что настройки тормозной системы позволяет минимизировать колебания при торможении и прохождении поворотов.

Lexus LBX на рынок выйдет с 136-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя в сочетании с вариатором. Модель получила компактную и эффективную никель-металлогидридную батарею, а полный привод в версиях E-Four будет реализован за счет отдельного электромотора на задней оси.

Компактный кроссовер будет предложен в различных комплектациях, которые компания называет «Атмосферой» — Elegant, Relax, Emotion и Cool — отличающихся декором и оснащением. Также для модели доступна программа персонализации Lexus Bespoke Build, позволяющая создать эксклюзивное оформление автомобиля.

Продажи Lexus LBX в Европе и ряде других стран начнутся в 2024 году. Напомним, Toyota Yaris Cross, на базе которой создана новинка, была представлена весной 2020 года.

Максим Вершинин

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