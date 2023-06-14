На Кубань едут за здоровьем

Количество иностранных медтуристов в Краснодарском крае за прошлый год удвоилось, констатируют в кубанском минздраве. Власти связывают это с реализацией регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». В то же время некоторые участники рынка, напротив, отмечают сокращение числа зарубежных клиентов, что связано с закрытием международных границ. Эксперты сходятся в одном — Кубань в числе регионов, имеющих наиболее высокий потенциал для развития медицинского туризма.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году услугами медицинского туризма на Кубани воспользовались 16 тыс. иностранцев

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ В 2022 году услугами медицинского туризма на Кубани воспользовались 16 тыс. иностранцев

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Здравница для среднеазиатов

В 2022 году в медицинских организациях Краснодарского края по региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» лечилось свыше 16 тыс. иностранцев. Это более чем в два раза превысило показатель 2021 года, когда на Кубани медуслуги получили 7,5 тыс. зарубежных гостей. Объем оказанной иностранцам медпомощи в денежном выражении в прошлом году превысил 203 млн руб. против 85,5 млн руб. в 2021-м, рассказали «G» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«В прошлом году эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, стабилизировалась, и число иностранных граждан, которые получили лечение на Кубани, увеличилось. В целом индикативные показатели объема экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае в 2022 году были достигнуты со значительным перевыполнением как по количеству получивших медицинские услуги иностранных граждан, так и по объему финансовых поступлений»,— отмечает заместитель министра здравоохранения региона Валентина Игнатенко.

По данным ведомства, на Кубани в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» принимают участие 18 медицинских организаций, из которых шесть находятся в непосредственной близости к рекреационным зонам: одна располагается в Геленджике и пять — в Сочи.

Как отмечает руководитель онкологический службы клиники «Евроонко» в Краснодаре Антон Ёлкин, Краснодарский край имеет наиболее развитый медицинский кластер в Южном федеральном округе, и его потенциал значительно вырос за последний год. «По оценкам экспертов, туризм и медицина являются теми отраслями, которые будут способствовать развитию экономики региона в ближайшие годы. В структуре бюджета края впервые за последние 30 лет большую долю составляют доходы от услуг частных медицинских учреждений и курортно-санаторного бизнеса»,— подчеркивает эксперт.

Врач добавляет, что Кубань, по его данным, занимает третье место среди субъектов РФ, имеющих наиболее высокий потенциал для развития медицинского туризма. Регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Валентина Игнатенко также сообщила, что благодаря реализации регионального проекта с 2019 года медицинские услуги оказаны более чем 31 тыс. иностранных граждан (плановый показатель на конец 2023 года — 18,9 тыс. человек). Стоимость оказанных медицинских услуг превысила 376 млн руб.

Наибольшую часть иностранных пациентов на Кубани составили граждане стран СНГ и ближнего зарубежья: Узбекистана, Армении, Украины, Таджикистана, Абхазии и Казахстана. Кроме того, на лечение в Краснодарский край приезжали жители Турции, Китая, Индии, Сербии, Афганистана, Германии, Египта, США и Сирии.

У зарубежных и иногородних гостей были востребованы такие медицинские направления, как акушерство и гинекология, онкология, радиология и радиотерапия, психиатрия-наркология, дерматология, офтальмология, общая терапия, травматология и ортопедия.

«Одним из ключевых факторов привлекательности Краснодарского края для медицинских туристов является сочетание высокого уровня медицинской помощи и разнообразия туристических возможностей, включая отдых на море, экскурсии, посещение исторических и культурных достопримечательностей и другие развлечения»,— считает нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

За вторым мнением

С госпожой Деккер соглашается и создатель российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» Алексей Черепахин. «На Кубани больше всего природных лечебных факторов, необходимых для санаторно-курортного лечения: благоприятный климат, морское побережье, минеральные воды, лечебные грязи. Кроме того, имеется полноценная лечебная и курортная инфраструктура, санатории, применяющие инновационные оздоровительные методики, и опытные врачи, под контролем которых проходит этот процесс»,— отмечает господин Черепахин.

Он добавляет, что, согласно данным, предоставленным Ассоциацией медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, в 2022 году спрос на медицинский туризм в России увеличился на 60% по сравнению с 2021 годом. По мнению эксперта, в текущем году эта тенденция сохранится.

Тем не менее участники рынка заявляют, что закрытие международных границ и южных аэропортов в ряде компаний привело к сокращению числа иностранных клиентов. Так, доля пациентов из-за рубежа в краснодарской клинике «Евроонко» в прошлом году составила 0,9%, в то время как в 2021 году она достигала 1,3%. В основном это жители стран ближнего зарубежья: Беларуси, Украины, Казахстана, Абхазии, Армении и Узбекистана.

При этом объем услуг, предоставленных иностранным пациентам, наоборот, вырос — до 16,3% в прошлом году против 0,3% в позапрошлом. «Рост произошел за счет госпитализаций на химиотерапию и другие более дорогостоящие процедуры, в 2021 году проходили только амбулаторные приемы»,— поясняет Антон Ёлкин.

Он отмечает, что с начала 2023 года доля иностранцев снова стала расти и достигла 2,8% против 2% за такой же период прошлого года. «При этом меньше стало госпитализаций. Я связываю это с тем, что прохождение лекарственной терапии занимает более длительное время и по стоимости она дороже, чем консультативный прием»,— считает господин Ёлкин.

По его словам, чаще всего пациенты обращаются с уже установленным диагнозом по вопросам выбора тактики лечения и за вторым мнением, также проходят химиотерапию в дневном стационаре. Есть обращения и по диагностике. В 2023 году востребованной услугой среди иностранных пациентов было обследование по новообразованиям кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди популярных направлений у медицинских туристов: онкология, хирургия: оперативная гинекология и оперативная урология

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Среди популярных направлений у медицинских туристов: онкология, хирургия: оперативная гинекология и оперативная урология

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уменьшилось число иностранцев и среди клиентов клиники WMT — по сравнению с 2021 годом оно сократилось почти в четыре раза. Как сообщили в медучреждении, тенденция сохраняется и сейчас.

«Это не связано с уменьшением интереса к медицинскому туризму. Такая динамика объясняется известными событиями и общей геополитической обстановкой. Раньше у нас даже был раздел сайта на иностранных языках, рассчитанный на жителей зарубежья. К сожалению, в 2023 году количество граждан из дальнего зарубежья исчисляется единицами»,— констатирует региональный директор клиники WMT Вадим Лаптев. Наибольшую долю составляют пациенты из Абхазии, Армении и Средней Азии. Самыми популярными являются комплексные обследования Check-Up и хирургические операции.

В сочинском отеле Rosa Springs также фиксируют отрицательную динамику по числу зарубежных гостей — с 15% от общего объема постояльцев в 2019 году до 3–5% в 2022 и 2023 годах. В основном приезжают граждане Казахстана, Армении и Беларуси.

«Из наиболее востребованных у иностранных медтуристов услуг можно назвать ингаляции инертным газом ксеноном. Эта процедура помогает быстро приводить в порядок нервную систему, плюс оказывает обезболивающее и миорелаксирующее воздействие на весь организм»,— поясняет генеральный менеджер отеля Елена Мосийчук.

Не менее популярна капсульная эндовидеоскопия. Это безболезненное неинвазивное исследование внутренней поверхности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которое проводят с помощью видеокапсулы.

Ведущий специалист отдела маркетинга санатория «Заполярье» в Сочи Надежда Бакулина отмечает, что сократилось как число зарубежных гостей, так и количество стран, из которых они приезжают. Например, если в 2021 году «Заполярье» посетили 182 иностранца (0,5% от общего числа гостей) из 25 стран, то в 2022 году 154 человека (0,4%) из 12 стран. Большую часть составили граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Абхазии.

Внутренний спрос нарастает

В условиях санкционного давления на Россию поток внутренних туристов в Краснодарский край увеличивается. По данным раннего бронирования российского сервиса «Твил.ру», спрос на размещение в Сочи год к году вырос почти в три раза — на 190%, в Анапе почти в два — на 90%, в Ейске — на 55%, а в Геленджике — на 135%. В Большом Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике находится примерно половина всех санаторно-курортных учреждений юга России. По словам Алексея Черепахина, в качестве лечебных факторов здесь широко используют климато- и талассотерапию, бальнеотерапию и минеральные воды.

«Большой Сочи — самый популярный регион для медицинских туристов. Однако и средний прайс здесь за год поднялся почти на 30% при средней стоимости ночи в 3,8 тыс. руб. В Анапе цены тоже растут, но меньше — прайс поднялся только на 10%, а в Геленджике — на 8%. При этом в Ейске наблюдается падение среднего прайса на 14% при средней стоимости ночи 2,6 тыс. руб. Благодаря своему комфортному климату и ценовой доступности азовское побережье становится все более привлекательным для медицинского туризма»,— отмечает господин Черепахин.

С экспертом соглашается заместитель генерального директора российского сервиса онлайн-бронирований «Едем-в-Гости.ру» Леонид Курагин. «Санаторно-курортный комплекс Ейского района включает 111 коллективных и 877 индивидуальных средств размещения. Отдых на Азовском море отлично подойдет и для тех, кто едет отдохнуть от большого города и скопления людей: пляжи более уединенные, загрузка в отелях и санаториях менее плотная, чем в том же Сочи»,— рекомендует господин Курагин.

Тем не менее наибольшей популярностью, по свидетельству экспертов, у медтуристов пользуются Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик. По мнению Ольги Деккер, это связано с тем, что кубанская столица является крупным научно-медицинским центром, где располагаются многие современные клиники и медицинские центры, оснащенные новейшим оборудованием и использующие инновационные методы лечения. «Сочи, Анапа и Геленджик известны своими курортами и благоприятным климатом, что делает их привлекательными для лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы и других заболеваний»,— говорит госпожа Деккер,

70% гостей отеля Rosa Springs составляют жители Москвы и Московской области. Елена Мосийчук объясняет это тем, что в этих регионах высокий уровень дохода, а также простотой транспортной доступности по сравнению с другими, более отдаленными регионами. «Далее по убыванию (в количестве гостей) идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский край, Екатеринбург и соседние с нашим регионом Ростов, Воронеж и Ставрополь»,— рассказывает Елена Мосийчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние годы россияне предпочитают совмещать отдых на море с оздоровительными процедурами

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В последние годы россияне предпочитают совмещать отдых на море с оздоровительными процедурами

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По ее словам, наибольшим спросом пользуются специализированные программы, совмещенные с проживанием, по направлениям «Антистресс — вегетативный баланс», «Баланс тела — легкость в движении», «Здоровые митохондрии», «Здоровый сон», «Детокс и биохакинг». У каждой программы три варианта, завязанных на период программы (три, пять, семь дней соответственно). «Те же гости, которые приехали не с основной целью лечения, а для отдыха в комфортном месте, с удовольствием дополняют свой активный или познавательный отдых индивидуально подобранными медицинскими процедурами, такими как массажи, ингаляционные терапии горячим гелием и ксеноном, уходы по лицу и телу брендов Plathlone, Fabrimarine, Saint Barth»,— отметила госпожа Мосийчук.

Одно из самых востребованных направлений медтуризма — онкология. В краснодарскую клинику «Евроонко» обращаются жители соседних регионов. В клинике строго следуют международным протоколам, используют оригинальные препараты для проведения лекарственной терапии. Популярностью пользуется диагностика новообразований кожи. «Жители края и соседних регионов могут прийти к нам на обследование родинок и составить ”паспорт кожи” на инновационном видеодерматоскопе, аналогов которому на Кубани нет. Это особенно актуально для юга России, где преобладают злокачественные новообразования кожи из-за повышенной инсоляции»,— подчеркивает Антон Ёлкин.

Доля пациентов из других регионов России в краснодарской клинике в 2021 году составляла 21,9%, а в 2022-м — 22,3%. Что касается доли услуг, то она, по словам господина Ёлкина, в прошлом году снизилась по отношению к позапрошлому: 26,4% против 35,9%.

«Доля пациентов январе—апреле этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 17,4 и 25,8% соответственно. Объем услуг также несколько снизился: в 2023 г. — 25,7%, в 2022 г. — 29,2%. Возможно, это связано с экономической ситуацией в регионах и с тем, что часть онкопациентов решила лечиться в рамках системы ОМС»,— предполагает врач.

В «Евроонко» обращаются жители Адыгеи, Крыма, Ростовской области, Ставропольского края, Дагестана. «Как и среди иностранных пациентов, наиболее востребованы консультации по тактике лечения, второму мнению, проведение химиотерапии, обращения по новообразованиям кожи»,— констатирует Антон Ёлкин.

Количество клиентов из других регионов России в клинике WMT растет и в настоящее время составляет 6–8% от общего пациентопотока. На первом месте жители Ростовской области, на втором — Ставропольский край. «Жители дальних регионов, таких как Дальний Восток, Сибирь, едут в основном для лечения онкологии: оперативное вмешательство и химиотерапия. Среди направлений, не связанных с онкологией, преобладает хирургия: оперативная гинекология и оперативная урология. Сильное влияние на снижение потока пациентов из других регионов оказывает отсутствие прямого воздушного сообщения. Сейчас, чтобы добраться до Краснодара, понадобится на 20–50% больше времени»,— считает Вадим Лаптев.

Медтуризм помолодел

В целом эксперты отмечают, что запрос на медицинский туризм «помолодел» — теперь такой вид отдыха выбирают гости от 20 лет. «Все больше и чаще молодежь стала заботиться о своем здоровье: во-первых, тренд на здоровый образ жизни все больше набирает популярность, во-вторых, из-за большого разнообразия цены, услуг и местоположения каждый может подобрать вариант, который подойдет именно ему»,— говорит Леонид Курагин.

По мнению Елены Мосийчук, для развития медтуризма на Кубани ставку нужно делать на внедрение в санаторно-курортные программы методик, используемых в превентивной медицине,— в первую очередь различные формы диагностики, особенно функциональной. «Также в последнее время растет запрос на лечение психосоматических расстройств»,— отмечает госпожа Мосийчук.

Высоко оценивает перспективы развития медтуризма в регионе и Вадим Лаптев. «Важно, что Краснодарский край находится на пересечении всех транспортных потоков — недалеко Казахстан, страны Закавказья, арабские страны. В перспективе развитие медицинского туризма начнется по мере нормализации обстановки в регионе. Считаю, что тенденция будет достаточно позитивная. К нам ближе лететь, схожий климат, развитая медицина»,— резюмирует эксперт.

Председатель правления МОО «Союз отельеров», основатель консалтинговой компании в сфере гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов отмечает, что на динамичное развитие медицинского туризма в Краснодарском крае повлияли и модный сейчас тренд на внутренний туризм, и пандемия коронавируса, научившая людей ценить собственное здоровье. Эксперт уверен, что в ближайшие годы положительная динамика сохранится.

Маргарита Синкевич