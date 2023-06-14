Все дороги ведут на юг

Второй год подряд Кубань и Крым встречают летний турсезон в условиях ограниченного авиасообщения из-за близости проведения СВО. Закрытие южных аэропортов усложнило логистику и затормозило турпоток. По оценке экспертов, нынешний курортный сезон на полуострове рискует стать худшим за последние десять лет. На Кубани рассчитывают на увеличение количества отдыхающих: Сочи по-прежнему возглавляет топ самых популярных летних направлений. Ожидаемо — стоимость отдыха на побережье Краснодарского края растет. Туроператоры обращают внимание, что российские путешественники все чаще интересуются отдыхом на Каспийском море, при этом ни пляжный Дагестан, ни Турция с Абхазией не могут пока стать альтернативой черноморским курортам РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочи возглавляет рейтинг популярности у российских туристов

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Сочи возглавляет рейтинг популярности у российских туристов

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Туристов через край

Летом 2023 года Краснодарский край рассчитывает сохранить турпоток на уровне прошлого года — 9 млн человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По прогнозу туроператоров, поток отдыхающих превысит эту цифру примерно на 10%.

«В прошлом году из-за закрытия аэропорта Анапа потеряла около 10–12% туристов, это не позволило Краснодарскому краю в целом показать значительную динамику. Край вышел в ноль, что, наверное, тоже неплохо в нынешних условиях. Удивительно, но Геленджик, несмотря на закрытие аэропорта, не только не потерял туристов, но и продемонстрировал прирост отдыхающих на четверть в 2022 году, в этом ожидаем рост на 20%. В Анапе в нынешнем сезоне турпоток увеличится на 5–10%, в Сочи — на 2–3%. Таким образом, в целом по краю туристический поток увеличится на 6–7%»,— прогнозирует вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России, основатель турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что турпоток Кубани в этом году превысит прошлогодний показатель на 10–15%.

«В структуре продаж ”Алеан” на период с июня по сентябрь 2023 года мы наблюдаем рост более чем на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором такой динамики является восстановление потребительского спроса на туристические поездки. Спрос достаточно устойчивый, но при этом многое зависит от того, как поведет себя этим летом рынок выездного туризма и как будут на эти изменения реагировать наши отельеры»,— рассказала «G» коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

По данным бронирований отечественного сервиса «Твил.ру», в нынешнем летнем сезоне Сочи возглавляет топ-20 популярных направлений. На втором месте находится Санкт-Петербург, на третьем — Анапа, далее идут: Геленджик, Ялта, Москва, Кисловодск, Казань, Феодосия, Гагра, Калининград, Алушта, Ейск, Пятигорск, Евпатория, Кабардинка, Судак, Махачкала, Зеленоградск, Красная Поляна.

«В 2023 году популярность Сочи увеличилась почти в три раза по сравнению с 2022 годом. На втором месте — Анапа, ее популярность выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом»,— говорится в исследовании «Твил.ру».

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказывает, что сезон 2023 года для Сочи очень непохож на предыдущие.

«Несмотря на колоссальный спрос в первые четыре месяца, ситуация отнюдь не так хороша, как это можно было бы себе представить, не будучи глубоко погруженными в реальную ситуацию. Дело в том, что в масс-медиа и интернете долгое время всячески пропагандируется прямое обращение туристов в отели и санатории. Но все хорошо в меру. Когда в начале 2023 года туристы стали обращаться одновременно в несколько разных отелей/санаториев (в ряде случаев — турист мог обратиться одновременно в десяток объектов размещения), то через две-три недели у отельеров вырисовывалась картина небывалого спроса. В итоге — начали расти цены. Далее — цепная реакция. Фактически первые три с половиной месяца мы наблюдали огромный спрос, но реальная ситуация по загрузке в первые четыре месяца была хорошая только у санаториев. Отели Красной Поляны явно недосчитались нужного числа туристов, да и на побережье в Сочи первые четыре месяца года явно не столь благополучны, как ожидалось еще несколько месяцев назад»,— отмечает эксперт.

Как следствие, по словам господина Богданова, в мае-июне в некоторых отелях Сочи скидки достигли 25–30%, в отдельных случаях — 50–60%. При этом там, где менеджмент отеля или санатория трезво оценивал ситуацию, не поддавался излишнему оптимизму и строго придерживался выбранной стратегии,— процент загрузки достаточно высокий.

Год без лета

Начавшееся в 2022 году снижение турпотока в Крым усилилось в 2023 году. По данным «Твил.ру», в прошлом году в топ-20 популярных летних направлений входили 15 городов Крымского полуострова, сейчас их осталось пять: Ялта (23% всех летних бронирований), Феодосия (20%), Алушта (15%), Евпатория (12%), Судак (10%).

Курортный консультант Владислав Буря говорит, что турсезон 2023 года в Крыму будет однозначно слабее сезона 2022 года. «Отельеры говорят о падении спроса еще минимум на 50% от показателей прошлого года. Разумеется, главный сдерживающий фактор для туристов — это угрозы безопасности, которые, по моему мнению, сильно преувеличены. Например, курортные места Южного берега Крыма (ЮБК), где нет военных баз, аэродромов, складов с вооружением, намного спокойнее, чем Севастополь. На ЮБК вряд ли возможны эксцессы. Тем не менее негативный информационный фон отбивает желание гостей рассматривать Крым в качестве места отдыха. Анонсированное Украиной наступление на Крым, периодические прилеты украинских беспилотников (БПЛА), теракт на нефтебазе в Севастополе только усугубляют ситуацию»,— отмечает эксперт.

По его словам, этим летом в Крым приедут наиболее бесстрашные путешественники, туристы, безумно влюбленные в Крым, люди, получившие социальные путевки в санатории, а также экстремалы, которые будут делать в социальных сетях сюжеты о том, что не побоялись приехать сюда на отдых на фоне всего происходящего.

Нужно еще понимать, что ситуация в сезоне 2023 года будет сильно неоднородной в разных регионах Крыма, подчеркивает господин Буря. По его словам, в Севастополь приедет сильно меньше туристов, чем могло бы быть, из-за страха перед ударами БПЛА. Западное побережье Крыма, где вдоль береговой линии возведены фортификационные сооружения, также сильно недосчитается отдыхающих. Отельеры в Черноморском районе говорят, что нет даже звонков от потенциальных туристов, не говоря уже о бронированиях. На этом фоне курортные зоны ЮБК, Судакского района будут иметь некоторое преимущество.

«Если инциденты с прилетом украинских ударных беспилотников в Крым будут продолжаться, а СМИ продолжат игнорировать необходимость создания позитивного информационного фона, курортный сезон на полуострове может быть худшим за последнее десятилетие»,— считает господин Буря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий негативный фон существенно снизил число отдыхающих в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Общий негативный фон существенно снизил число отдыхающих в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дешево — дорого

Отдых на черноморских курортах Краснодарского края этим летом станет дороже, подсчитали эксперты, проанализировав предложения на рынке.

Оксана Булах говорит, что в среднем подорожание составило 12–15% по Сочи и около 7% — по другим курортам Краснодарского края. При этом многие объекты размещения имеют динамическое ценообразование, поэтому цены могут меняться.

Господин Богданов отмечает, что туристы могут гарантированно найти вариант размещения по 3,5–4 тыс. руб. в сутки за номер на двоих, весьма востребованы и номера по 25–30 тыс. руб. в сутки за двоих («ультра все включено»).

«Надо понимать, что услуга отеля складывается из огромного числа составляющих: нужно купить либо обновить мебель, текстиль, продукты питания, полотенца, посуду, столовые приборы и пр. Не говоря уже о росте цен на услуги ЖКХ, подогрев бассейнов и привлечение дополнительного числа сотрудников на летний сезон. Когда все растет в цене, то стоимость размещения не может не вырасти. Также ощутимо растет конкуренция, ведь, к примеру, только на курорте Сочи в последние год-два появилось много новых отелей, апарт-отелей, отдельных квартир под сдачу туристам. Все это вызывает серьезный рост расходов на маркетинг и рекламу. А цены у ”Яндекса” и ”ВКонтакте” весьма и весьма недешевые»,— отмечает председатель правления Ассоциации отельеров АМОС.

Средняя стоимость ночи проживания летом в Сочи и Анапе, по данным «Твил.ру», составляет 4017 руб. и 3653 руб. соответственно.

«Большой Сочи — самый популярный регион для туристов. Однако и средний прайс здесь за год поднялся почти на 30%. В Анапе цены тоже увеличились, но меньше — на 10%, а в Геленджике — на 8%»,— говорится в отчете сервиса бронирования.

По подсчетам «Твил.ру», стоимость отдыха в Крыму по сравнению с курортами Краснодарского края в сезоне 2023 года увеличилась на 3%: «Средняя стоимость ночи в Ялте на лето 2023 года — 4378 руб., в Феодосии — 3320 руб., в Алуште — 3952 руб. В среднем по Крыму по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость ночи упала приблизительно на 10%».

«Ситуация с ценами сильно не изменилась, если говорить в целом о Крыме. Отельеры выжидают и резко не поднимают цены, понимая, что это только отпугнет потенциальных гостей. Сейчас начался, как я говорю, сезон скидок. Отели и санатории пытаются привлечь клиентов скидками от 10 до 20%, различными акциями. Например, гостям в возрастной категории 55+ предлагают 20% скидку, для крымчан скидка 15%. Объекты размещения соревнуются между собой в креативности. Кто-то рекламирует так называемый внутренний кешбэк 10%, рассчитывая на притягательность этого слова со времен государственного кешбэка. Кто-то предлагает скидку 15% для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Или 20% на длительное проживание от пяти ночей. Некоторые отели на ЮБК даже понизили цены в надежде получить ранние бронирования. Но я не исключаю, что, если ситуация стабилизируется и в июле-августе будет даже небольшое увеличение турпотока, отели будут резко поднимать цены. Желание успеть быстро заработать перевесит логику удержания цены, в то время как стоимость отдыха на конкурирующих курортах Краснодарского края, скорее всего, вырастет»,— рассуждает Вячеслав Буря.

В течение нескольких последних десятков лет туристов приучили быстро прилетать, быстро отдыхать и быстро возвращаться, говорит господин Ромашкин. Поэтому ограничение авиасообщения на юге России стало настоящим стрессом для туротрасли: не все путешественники готовы использовать автотранспорт, а РЖД не справляется с увеличением пассажиропотока. Туристам не хватает не только билетов, но и комфорта. «Нужны быстрые поезда. Сложно ехать 40 часов из Москвы в Анапу»,— констатирует эксперт.

Алексан Мкрчян также считает, что РЖД не удалось преодолеть логистический кризис, вызванный закрытием аэропортов в Крыму и на Кубани. «Россияне элементарно не могут добраться до курортов, потому что нет билетов».

Сочи vs Дагестан

Несмотря на высокие цены на отдых в Краснодарском крае и сложности, которые сдерживают наплыв отдыхающих в Крым, эксперты исключают существенную переориентацию турпотока в летнем сезоне на курорты Турции и Абхазии.

По словам Сергей Ромашкина, в Абхазии ограничен отельный фонд и максимум, который может принять регион,— это 1,5 млн туристов.

«Маленькая Абхазия не делает погоды, несмотря на то что стоимость отдыха в республике на 15% ниже, чем в Краснодарском крае. Турция сильно подорожала, а большинство наших туристов по-прежнему ориентируются на 40–55 тыс. руб. с человека за неделю отдыха с перелетом»,— объясняет эксперт.

Алексан Мкртчян отмечает, что каспийское побережье Дагестана создает неплохую альтернативу курортам Краснодарского края благодаря демократичным ценам и работающему аэропорту в Махачкале. «Отдых на берегу Каспийского моря обойдется туристам на 30% дешевле Сочи»,— отмечает эксперт. Однако емкость курортов Каспийского моря пока невелика.

«С курортами других стран нам надо говорить не о конкуренции, а о сотрудничестве, об обмене опытом, о совместной работе в интересах гостя. Разобщенность приводит к проблемам у всех. Даже удачный сезон не идет впрок… Но всем нам, и курортам юга России, и курортам Абхазии, крайне не хватает профессионализма на уровне владельцев отелей и здравниц, на уровне генеральных менеджеров, топ-менеджеров. Крайне слаб и уровень руководителей среднего звена. Как следствие — низкая загрузка по краям сезона и в межсезонье. Неумение работать с партнерами из туроператорской и турагентской сферы. Представьте: каждый отель в Турции по весне может принять до 250–400 рекламных туров, в общей сложности это до 5–8 тыс. менеджеров из сферы туризма. Наши же отели в Сочи или в Анапе не принимают даже 50–100 человек. Как следствие — рентабельность наших отелей сильно слабее, чем у турецких коллег»,— делится господин Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Побережье Каспийского моря с каждым годом создает хорошую конкуренцию курортам Краснодарского края

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Побережье Каспийского моря с каждым годом создает хорошую конкуренцию курортам Краснодарского края

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Тренды устоялись

Пандемия коронавируса, закрытие границ и ограничение авиаперелетов на юг сформировали устойчивые тревел-тренды: забота о здоровье, спрос на all inclusive, востребованность автопутешествий и сокращение времени на отдых.

«В последние два-три года есть явный рост интереса к санаторно-курортному лечению. Здесь и восстановление для людей после перенесенного в эти годы COVID-19, да и в целом мы видим рост запроса на здоровье. Но в сегменте массового спроса лидирует семейный отдых и отдых с детьми — как в самом доступном ценовом варианте 2 и 3 звезды, так и в более престижном сегменте 4 и 5 звезд»,— рассказал господин Богданов.

Вячеслав Буря считает, что на предпочтения туристов одновременно влияет много факторов: малодоступность европейских курортов, ситуация в Украине, рост цен, повышенный уровень тревожности и стресса, усиливающийся информационный шум, сокращение времени на отдых из-за занятости. «Не нужно забывать, что многих активных путешественников сложно чем-то удивить. Туристы хотят новых впечатлений, максимального удобства с точки зрения логистики, сервиса, адекватного цене, которую они платят. Есть четкий тренд на уединенный отдых, что есть прямое следствие загруженности курортов Краснодарского края. Абсолютно точно можно утверждать о кратном росте востребованности оздоровительного отдыха. Это не обязательно санатории. Йога-туры, ретриты в горах, велнес-отдых, детокс в загородных отелях. Популярны различные комбинации отдыха: фитнес с насыщенной экскурсионной программой и спа. Экстремальные туры, резко переходящие в медитации в горных отелях»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что время отдыха сейчас сокращается. Особенно это видно по количеству дней пребывания гостей в санаториях. С традиционных в последние 10 лет 14 дней среднее время пребывания сократилось до 6–10 дней. Это новый вызов для оздоровительных учреждений, которые должны адаптировать лечебные программы под более короткие сроки.

По мнению вице-президента АТА, в сезоне-2023 ввиду логистических проблем увеличится количество автопутешественников: «Люди семьями будут пересаживаться на машины, трасса М-4 ”Дон” в этом году будет еще сильнее загружена. Еще один тренд — рост спроса на путевки по системе ”все включено”. В условиях постоянного роста цен на питание, аренду пляжного инвентаря и прочие услуги туристы хотят зафиксировать стоимость своего отдыха, понимать свои траты и, приехав на отдых, больше ни за что не платить ни копейки».

Наталья Решетняк

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