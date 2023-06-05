Мобилизованному простили судебные издержки

Нальчикский гарнизонный военный суд признал виновным в нанесении побоев старшему по званию, «совершенных в период мобилизации или введения военного положения», жителя Кабардино-Балкарии Александра Трепалина. Мобилизованному грозило до 15 лет лишения свободы, но с учетом всех, в том числе смягчающих вину, обстоятельств суд назначил ему два года колонии строгого режима, освободив от «процессуальных издержек» в виде оплаты адвоката. Потерпевший по делу, в свою очередь, просил суд о смягчении подсудимому наказания, так как военнослужащий «загладил перед ним вину».

Александр Трепалин был мобилизован в соответствии с президентским указом от 21 сентября 2022 года. Согласно материалам уголовного дела, находясь в расположении воинской части в станице Троицкой в Ингушетии и пребывая «в состоянии алкогольного опьянения», новобранец «проявил недовольство» по отношению к сержанту, сделавшему ему замечание «по поводу употребления спиртных напитков». По материалам уголовного дела, военнослужащий Трепалин ударил сержанта кулаком в лицо, а затем еще несколько раз пнул уже лежащего на земле сослуживца. Как указано в приговоре, вреда здоровью потерпевшего это не нанесло, но причинило «физическую боль, моральные унижения и нравственные страдания».

Впоследствии Александр Трепалин перед сержантом извинился и передал в счет моральной компенсации 20 тыс. руб., в связи с чем потерпевший заявил, что простил своего обидчика и никаких претензий к нему не имеет. А в суде сержант попросил проявить «снисхождение к подсудимому». Удовлетворили его и объяснения сослуживца, что алкоголь на самом деле «дестабилизировал его поведение» и «облегчил проявление агрессии».

Уголовное дело по факту нанесения побоев начальнику было возбуждено после того, как сам Александр Трепалин обратился в органы следствия, написав явку с повинной, то есть «добровольно сообщил о применении насилия в состоянии алкогольного опьянения в отношении потерпевшего». Протокол о явке и стал основанием для возбуждения уголовного дела.

При назначении наказания суд принял во внимание, что «преступные действия» были совершены в отношении начальника, который исполнял свои обязанности «на территории военной части в присутствии других военнослужащих», то есть были направлены на нарушение воинского правопорядка. Поскольку оно было совершено в период мобилизации, то его квалифицировали как «особо тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением (ч. 3 ст. 334 УК РФ)». Санкции по данной статье предусматривают от 5 до 15 лет лишения свободы.

Однако с учетом положительных характеристик с места жительства и работы, наличия двух малолетних детей и отсутствия судимостей суд назначил Александру Трепалину два года в колонии строгого режима. Назначение реального срока суд объяснил отягчающими обстоятельствами — совершением преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Во внимание было принято и то, что на иждивении подсудимого были не только дети и неработающая супруга, но и пожилые родители. С учетом материального положения семьи подсудимого суд решил избавить его от «процессуальных издержек» и произвести оплату адвокатов по назначению за счет средств федерального бюджета.

Александра Ларинцева, Пятигорск