«Лебяжьему» подрезают крылья

Межрайонная ИФНС № 11 по Ленобласти обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании банкротом ООО «Племенная птицефабрика "Лебяжье"» за долг перед бюджетом в размере 13,8 млн рублей. Птицефабрика, расположенная в Ломоносовском районе Ленобласти, прекратила работу еще в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной бенефициар ООО «ПП “Лебяжье”» Никита Мельников заявляет, что долг перед налоговыми органами будет погашен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основной бенефициар ООО «ПП “Лебяжье”» Никита Мельников заявляет, что долг перед налоговыми органами будет погашен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Три года назад ее основной бенефициар, бывший владелец «Синявинской птицефабрики» Никита Мельников планировал создать на месте «Лебяжьего» логистический центр площадью 100 тыс. кв. м, который можно либо продать, либо сдавать в аренду. Вчера Никита Мельников на вопрос корреспондента «Ъ-СПб» по телефону сообщил, что у него больше нет никаких планов на перепрофилирование «Лебяжьего», сейчас просто идет работа над сохранением имущественного комплекса. «Чиновники Минсельхоза одним росчерком пера в 2017 году уничтожили производство, отозвав у предприятия лицензию на селекцию цыплят. Хотя это был единственный в стране репродуктор первого порядка. Теперь это просто здания и земля»,— сказал господин Мельников. По данным ЕГРЮЛ, Минсельхоз действительно аннулировал лицензию в декабре 2017 года, в судебном порядке это решение не оспаривалось.

По данным ЕГРЮЛ, сам Никита Мельников (48,7%) и его бывший партнер по бизнесу Владимир Куксов (12%) в 2019 году вышли из капитала птицефабрики «Лебяжье», после чего уставный капитал ООО был уменьшен на размер их прежних долей: с 33,9 до 13,3 млн рублей.

Между тем Никита Мельников, в отличие от Владимира Куксова, сохранил контроль над «Лебяжьим» через принадлежащее ему на 100% ООО «Ленптицепром», которое осталось единственным владельцем долей предприятия. При этом между бывшими старшим и младшим партнерами возникли разногласия, которые выразились в иске ООО «ПП "Лебяжье"» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к господину Куксову о взыскании убытков на сумму 243 млн рублей.

Претензии компании к бывшему гендиректору и совладельцу заключались в том, что тот потратил по 69 млн рублей на строительство двух новых птичников, еще 100 млн на закупку для них оборудования, но так и не довел работы до приемки. А в 2019 году в феврале под тяжестью снега рухнула крыша предприятия, за чем последовало массовое сокращение рабочих. При этом, заявили в суде юристы истца, бывший гендиректор не обеспечил ограждение участка птицефабрики площадью 56 га забором, из-за чего якобы произошло хищение имущества. Суд в иске отказал, признав недоказанной причинно-следственную связь между деятельностью Владимира Куксова и возникшими убытками. Представляющий в судах господина Куксова директор юридического центра «Глосса» Антон Стружков пока не ответил на вопросы корреспондента «Ъ-СПб». По словам господина Мельникова, идет обычный «раздел имущества бизнес-партнеров». Долги же по налогам, безусловно, будут погашены.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается еще одно дело против ООО «ПП "Лебяжье"» — по иску судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по исполнительным производствам УФССП Ленобласти Армена Степаняна об обращении взыскания действительной стоимости долей ООО в пользу господ Мельникова и Куксова на принадлежащую обществу недвижимость: участок 56 га и стоящие на нем здания и сооружения. Иск подан в декабре 2022 года и с тех пор дважды откладывался. Следующее заседание назначено на 27 июня 2023 года.

На фоне этих судебных процессов, по данным системы проверки контрагентов «Сберкорус», ООО «ПП "Лебяжье"» показывало чистый убыток при полном отсутствии финансово-экономической деятельности: 44 млн рублей в 2020 году, 13 млн в 2021-м и 72 млн в 2022-м (средства проходили только по статьям «прочие доходы» и «прочие расходы»). При этом чистые активы по балансу уменьшились с 84 млн рублей в 2020 году до минус 5 млн рублей в 2022-м.

Опрошенные в качестве экспертов юристы сходятся во мнении, что при любой трактовке событий на «Лебяжьем» — будь то корпоративный конфликт или скоординированная попытка вывести недвижимость с баланса бывшей птицефабрики по суду — стороны предпочтут оперативно погасить долг перед налоговой. В противном случае, если фискальный орган добьется введения процедуры банкротства, обращение взыскания по линии судебных приставов будет невозможно. «Можно порадоваться за бюджет, который наверняка получит все 13,8 млн,— говорит партнер «Апелляционного центра» Владимир Полуянов.— Не имеет значения, погасят Мельников и Куксов их, борясь друг с другом или действуя совместно. Налоговая с радостью посмотрит на их спор со стороны».

Павел Горошков