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обновлено 16:24

Прокуратура оспаривает отказ суда в возврате участков пермского порта в государственную собственность

Прокуратура Пермского края подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об отказе в возвращении в пользу государства участков речного порта и различных объектов инфраструктуры, принадлежащих АО «Порт Пермь» и другим структурам. По информации в картотеке суда, жалоба поступила 2 июня и к производству пока не принята.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2022 года прокуратура подала в суд заявление, в котором требовала признать незаконными сделки 2009 года, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности более 20 земельных участков и объекты инженерной инфраструктуры. Ответчиками по заявлению ведомства, помимо АО «Порт Пермь», были теруправление Росимущества в Пермском крае, ООО «Порт Пермь», одноименное АО, ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешская компания «Далтамен, СЕ». В итоге первая инстанция в удовлетворении требований прокуратуры отказала, мотивировав свое решение тем, оформление прав на земельные участки совершено в рамках законодательства, а также пропуском срока исковой давности.

Проведению ставших причиной спора сделок предшествовала смена собственника имущества порта. В 2007 году структуры, близкие к бизнесмену Владимиру Плотникову, продали контрольный пакет АО «Порт Пермь» трем компаниям, близким к бизнесмену Марку Ричу. Господин Рич скончался в 2013 году, а фактический контроль получил выходец из Великобритании Чарльз Батлер. В 2021 году суд по заявлению ФАС обязал акционеров, через которых, по его мнению, господин Батлер осуществляет косвенный контроль за активом, вернуть акции на баланс АО «Порт Пермь».

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