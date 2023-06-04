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Руководство Фонда имущества Петербурга отправили под домашний арест

Топ-менеджеров и предпринимателей подозревают в махинациях при продаже городской недвижимости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест по подозрению в мошенничестве при продаже объектов городской недвижимости гендиректора Фонда имущества Петербурга Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову. Следствие считает, что сотрудники организации оказывали посреднические услуги по поддельным документам, но получали за это реальные деньги, которые потом клали себе в карман. Вместе с ними были задержаны бизнесмен Андрей Васильев и глава агентства недвижимости АРИН Андрей Тетыш. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела, в одном из эпизодов фигурирует «Невский экологический оператор».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг, 1 июня, на заседании суда по избранию меры пресечения Станиславу Гармашу, Евгении Политовой, Андрею Васильеву и Андрею Тетышу было решено отправить всех четверых под домашний арест до 24 июля, несмотря на то, что следствие просило заключить господина Тетыша в СИЗО. В отношении остальных фигурантов подобного ходатайства со стороны СКР не возникло. Конкретных обвинений на тот момент им также не было предъявлено, однако следствие полагает, что задержанные причастны к финансовым махинациям с недвижимостью. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ) в конце мая было возбуждено сразу два уголовных дела по разным эпизодам, которые позже были объединены в одно производство. Речь идет о продаже имущества ГУП «МПБО-2» и участка ООО «Инженерный корпус» на Лиговском проспекте. В общей сложности сумму ущерба оценили в 10 млн рублей.

Следствие полагает, что Станислав Гармаш и Евгения Политова от имени ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» занимались сделкой по продаже мусорного полигона МПБО-2 на Волхонском шоссе. В качестве покупателя объекта выступал единый оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» (НЭО), который и проводит реконструкцию бывшего предприятия ГУП. В 2021 году фонд заключил с ООО «АРИН» фейковый договор по оказанию посреднических услуг по купле-продаже имущественного комплекса «Завод МПБО-2».

По условиям соглашения вознаграждение этой фирме должно было составить 40% от выручки фонда за продажу городского имущества. Как утверждает СКР, должностные лица, зная, что услуги по договору фактически не оказывались, а потенциальный покупатель (НЭО) уже выбран, предоставили в фонд от лица АРИН документы, на основании которых был подписан акт оказанных услуг и произведена оплата за якобы выполненные посреднические работы в размере 5,171 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, аналогичная схема с привлечением индивидуального предпринимателя Андрея Васильева использовалась при продаже земельных участков и объектов на Лиговском и Шуваловском проспектах Петербурга. Причиненный Фонд имущества ущерб составил 4,3 млн рублей.

Все подозреваемые были задержаны силовиками 31 мая. В Фонде имущества проведение в компании обысков подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, участие в операции принимали сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из ФСБ и Росфинмониторинга. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и документация.

Задержанный Станислав Гармаш возглавил Фонд имущества Петербурга в 2019 году. Он приходится сыном бывшему главе Всеволожска — Сергею Гармашу. Его отец долгое время был главой администрации города в Ленобласти, а после этого стал заместителем главы Всеволожского района. Свой пост чиновник покинул летом 2018 года. Фонд имущества Петербурга был создан в 1991 году для приватизации государственных и муниципальных предприятий и является единственной организацией, которая имеет право продавать городскую недвижимость.

Привлекаемые фондом такого рода платные услуги по консультации с частными компаниями должны быть согласованы с городским правительством, в частности, с комитетом имущественных отношений, пояснил в разговоре с «Ъ-СПб» глава Адвокатской консультации № 70 в Санкт-Петербурге Филипп Покровский. «Все детали уголовного дела нам неизвестны, однако если этого не было сделано, то вот вам и уголовный состав»,— считает адвокат. «Мы опять же не знаем, как трактовать данный агентский договор. Вполне возможно, что заказчик действительно не был в силах выполнить весь объем работ сам, там множество деталей — в этом и заключается агентская деятельность»,— отметил гендиректор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. Эксперт подчеркнул, что глава компании АРИН Андрей Тетыш имеет репутацию профессионала на рынке недвижимости, поэтому сам состав преступления и сумма ущерба — всего 10 млн рублей — вызывают много вопросов. «Почему вообще опасно сегодня связываться с госзаказом? Потому что ты уже по умолчанию становишься подозреваемым»,— заключил господин Ельцов.

Андрей Кучеров

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