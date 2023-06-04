Песков ответил фразой «столько, сколько необходимо» на вопрос о времени Путина на руководство спецоперацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уделяет вопросу спецоперации на Украине «столько времени, сколько необходимо» ему как главнокомандующему для общего руководства ситуацией. Так господин Песков ответил на вопрос, как много глава государства уделяет внимания ходу специальной военной операции вне публичной работы.

«Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство»,— сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент программы опубликовал журналист Павел Зарубин.

В ходе программы Дмитрий Песков рассказал, что в день атаки Москвы беспилотниками Владимир Путин получал доклады от Министерства обороны, МЧС и глав города и области. «Это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указы главы государства»,— рассказал представитель Кремля. По его словам, президент России «фактически круглые сутки на посту».