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Коммерсантъ FM
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В Приамурье 16-летний участник соревнований по ММА умер от удара в голову

Президент ассоциации по неясной причине решил проводить бой без защитных шлемов

Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что на спортивном соревновании Кубка по смешанным боевым единоборствам (ММА) в результате удара в голову скончался 16-летний участник из Архаринского округа. Он умер в реанимации.

Станислав Мелюков рассказал, что при организации Открытого кубка «Спорт клуба Родина» соблюдались все необходимые юридические процедуры: согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников (31). Однако исключение составило положение о выдаче участникам боксерских шлемов.

«Одно но… согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16–17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них»,— написал мэр Белогорска в своем Telegram-канале.

По факту смерти 16-летнего спортсмена проводится проверка, сообщили в прокуратуре Амурской области. В надзорном ведомстве уточнили, что подросток потерял сознание сразу после удара. На место происшествия выехал прокурор Белогорска Игорь Марцоха.

Лусине Баласян

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