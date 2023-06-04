WP: для диверсии в Белгородской области использовалось вооружение США, Польши, Бельгии, Чехии и Швеции

Диверсионно-разведывательная группа, напавшая в конце мая на Белгородскую область, использовала для вторжения оружие стран Запада. Источники The Washington Post и эксперты рассказали, что речь идет о вооружении США, Польши, Бельгии, Чехии и Швеции.

Три бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, на которых участники диверсии вторглись в Россию, были поставлены из США, четвертая — из Польши, сообщили источники газеты, знакомые с данными американской разведки. На снимках участников диверсии видно, что они использовали винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии, а также шведскую противотанковую систему AT-4, которая широко распространена в войсках США и других стран Запада.

Как напоминает WP, США и другие западные союзники Украины запрещают Киеву использовать оружие своего производства для ударов по территориям России (страны Запада не признают российскими ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым). «Однако недавний рейд в Россию подчеркивает, что техника может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с надзором»,— пишет газета.

Госдепартамент США повторил, что Вашингтон не поощряет атаки по России. «Мы четко заявили, что не поддерживаем использование американского оборудования для атак на территории России»,— заявил представитель Госдепа WP.

Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в список экстремистов), которого WP называет политическим координатором «Легиона "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), подтвердил наличие запрета на использование западного вооружения. Однако, по его словам, использованный в ходе диверсии транспорт «имел длинную цепочку поставок», что сделало его «приемлемым в этом случае».

«Русский добровольческий корпус», участвующий в боевых действиях на стороне Украины отрицает использование западного оружия. Однако эксперты подтвердили WP, что участники группировки на фотографиях держат в руках винтовки чешского и бельгийского производства — CZ Bren и FN SCAR соответственно. Эксперт по стрелковому оружию Эндрю Галер отметил, что и Бельгия, и Чехия поставляли оружие Украине. По его словам, эти винтовки могли поступить как из этих стран, так и из стран-посредников. Два американских добровольца, которые ведут боевые действия на стороне Киева, сообщили WP, что эти винтовки широко распространены среди украинских военных и иностранных бойцов.

Бельгия не стала реагировать на использование винтовок для диверсии в Белгородской области. Но представитель Минобороны отметил, что поставленное Киеву оружие передавалось под ответственность официальным властям и регулярной армии. Польша и Чехия отказались от комментариев.

22 мая боевики РДК и «Легиона "Свобода России"» смогли проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 13 гражданских были ранены, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Минобороны на следующий день сообщило, что диверсанты были разгромлены, а их остатки выдавлены на территорию Украины.

О диверсии — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».