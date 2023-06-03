В Санкт-Петербурге в ДТП с участием 13 автомобилей пострадали более 10 человек

На Софийской улице в Санкт-Петербурге столкнулись 13 автомобилей. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел рядом с домом по адресу Софийская улица, 52. Информация об аварии поступила в 08:43 мск. ТАСС со ссылкой на МЧС пишет, что 11 человек госпитализировали.

В свою очередь, в управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили о столкновении шести автомобилей и о семи пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Позже в прокуратуре города сообщили, что, по предварительной версии, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. «По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями. В результате происшествия есть пострадавшие»,— сказано в сообщении.

Олеся Павленко