Смерть раскрыла арсеналы

Как стало известно «Ъ», полиция Твери обнаружила в одной из городских квартир арсенал, которого хватило бы, чтобы вооружить, по крайней мере, роту времен Великой Отечественной войны. В доме хранились артснаряды всех калибров, штатные и самодельные гранаты, взрыватели и даже противотанковые мины. Коллекция, как выяснилось, принадлежала умершему накануне тату-мастеру Артему Андрееву. Друзьям он говорил, что собирает только «монеты Третьего рейха и черепа животных». Но самое интересное свое увлечение художник, как выяснилось, тщательно скрывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка, посвященная освобождению Ленинграда от фашисткой блокады. 27 января 2023 года

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Выставка, посвященная освобождению Ленинграда от фашисткой блокады. 27 января 2023 года

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

История с обнаружением арсенала началась буднично. Житель Твери Артем Андреев давно болел, и, узнав в четверг утром о его кончине, родственники вызвали к нему домой полицию, чтобы зарегистрировать смерть. Около полудня в «двушку», расположенную на улице с романтическим названием Набережная реки Лазури, приехал участковый опорного пункта тверского ОМВД «Московский».

По словам очевидцев, войдя в квартиру, полицейский тут же приказал всем покинуть помещение. А еще через полчаса на набережной Лазури было уже не протолкнуться от автомобилей со спецсигналами: на место происшествия приехало едва ли не все руководство УМВД по Тверской области, а также представители областных управлений МЧС, ФСБ и прокуратуры. Жителей пятиэтажки срочно эвакуировали, а квартиру умершего начали обследовать саперы.

В квартире Артема Андреева обнаружился целый арсенал, состоявший главным образом из боеприпасов времен Великой Отечественной войны, но частично — и Первой мировой.

Одних только мин в доме хранилось около двух десятков, в том числе противопехотные типа РГ, противотанковые типа S, а также надкалиберные кумулятивные, учебные и минометные калибров 20, 50 и 81 мм. Тату-мастер, как оказалось, основательно запасся и снарядами. В его коллекции были реактивные, бронебойные и даже зенитные образцы буквально всех существующих калибров вплоть до 76 мм, относящемуся к танку Т-34.

Отдельный стеллаж в коллекции занимали гранаты, в числе которых помимо обычных Ф-1 были, например, ручные гранаты 1916 года и так называемые оружейные 1942 года, польские О-23, учебные и дымовые модификации и даже самодельные, собранные советскими солдатами из 50-миллиметровых мин.

Даже опытные взрывотехники тверской полиции не знали, как обезвредить некоторые «экспонаты». В коллекции попадались в прямом смысле экзотические образцы вроде взрывателей для австро-венгерского артснаряда образца 1918 года, деталей артиллерийской трубки или укладки артснарядов для танка Т-34.

В итоге все 113 «экспонатов» были сфотографированы, описаны, упакованы и благополучно вывезены на полигон для уничтожения.

Только после эвакуации арсенала полицейские разрешили врачам забрать из квартиры тело его владельца, а соседям Артема Андреева позволили вернуться в их квартиры.

По факту обнаружения боеприпасов тверская полиция, вероятно, возбудит уголовное дело по ст. 222 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Однако дело сразу же придется и приостанавливать в связи со смертью «лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого».

Происхождение арсенала тоже пока не установлено, однако уже сейчас можно предположить, что все снаряды и гранаты были выкопаны тату-мастером Андреевым в лесах Тверской области, которая во времена Великой Отечественной войны была частично оккупирована немцами.

Стоит отметить, что о своем увлечении так называемыми черными раскопками Артем Андреев никогда не распространялся. В Твери он был известен в первую очередь как мастер-татуировщик, специалист по изготовлению портретов на надгробиях, а также резчик по дереву и бересте 6-го разряда. Своим друзьям в соцсетях художник рассказывал, что увлекается коллекционированием, однако в числе своих интересов указывал не вооружение, а только «монеты и банкноты СССР и Третьего рейха», а также «черепа животных».

Сергей Машкин