Смерть раскрыла арсеналы

Как стало известно «Ъ», полиция Твери обнаружила в одной из городских квартир арсенал, которого хватило бы, чтобы вооружить, по крайней мере, роту времен Великой Отечественной войны. В доме хранились артснаряды всех калибров, штатные и самодельные гранаты, взрыватели и даже противотанковые мины. Коллекция, как выяснилось, принадлежала умершему накануне тату-мастеру Артему Андрееву. Друзьям он говорил, что собирает только «монеты Третьего рейха и черепа животных». Но самое интересное свое увлечение художник, как выяснилось, тщательно скрывал.
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Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
История с обнаружением арсенала началась буднично. Житель Твери Артем Андреев давно болел, и, узнав в четверг утром о его кончине, родственники вызвали к нему домой полицию, чтобы зарегистрировать смерть. Около полудня в «двушку», расположенную на улице с романтическим названием Набережная реки Лазури, приехал участковый опорного пункта тверского ОМВД «Московский».
По словам очевидцев, войдя в квартиру, полицейский тут же приказал всем покинуть помещение. А еще через полчаса на набережной Лазури было уже не протолкнуться от автомобилей со спецсигналами: на место происшествия приехало едва ли не все руководство УМВД по Тверской области, а также представители областных управлений МЧС, ФСБ и прокуратуры. Жителей пятиэтажки срочно эвакуировали, а квартиру умершего начали обследовать саперы.
В квартире Артема Андреева обнаружился целый арсенал, состоявший главным образом из боеприпасов времен Великой Отечественной войны, но частично — и Первой мировой.
Одних только мин в доме хранилось около двух десятков, в том числе противопехотные типа РГ, противотанковые типа S, а также надкалиберные кумулятивные, учебные и минометные калибров 20, 50 и 81 мм. Тату-мастер, как оказалось, основательно запасся и снарядами. В его коллекции были реактивные, бронебойные и даже зенитные образцы буквально всех существующих калибров вплоть до 76 мм, относящемуся к танку Т-34.
Отдельный стеллаж в коллекции занимали гранаты, в числе которых помимо обычных Ф-1 были, например, ручные гранаты 1916 года и так называемые оружейные 1942 года, польские О-23, учебные и дымовые модификации и даже самодельные, собранные советскими солдатами из 50-миллиметровых мин.
Даже опытные взрывотехники тверской полиции не знали, как обезвредить некоторые «экспонаты». В коллекции попадались в прямом смысле экзотические образцы вроде взрывателей для австро-венгерского артснаряда образца 1918 года, деталей артиллерийской трубки или укладки артснарядов для танка Т-34.
В итоге все 113 «экспонатов» были сфотографированы, описаны, упакованы и благополучно вывезены на полигон для уничтожения.
Только после эвакуации арсенала полицейские разрешили врачам забрать из квартиры тело его владельца, а соседям Артема Андреева позволили вернуться в их квартиры.
По факту обнаружения боеприпасов тверская полиция, вероятно, возбудит уголовное дело по ст. 222 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Однако дело сразу же придется и приостанавливать в связи со смертью «лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого».
Происхождение арсенала тоже пока не установлено, однако уже сейчас можно предположить, что все снаряды и гранаты были выкопаны тату-мастером Андреевым в лесах Тверской области, которая во времена Великой Отечественной войны была частично оккупирована немцами.
Стоит отметить, что о своем увлечении так называемыми черными раскопками Артем Андреев никогда не распространялся. В Твери он был известен в первую очередь как мастер-татуировщик, специалист по изготовлению портретов на надгробиях, а также резчик по дереву и бересте 6-го разряда. Своим друзьям в соцсетях художник рассказывал, что увлекается коллекционированием, однако в числе своих интересов указывал не вооружение, а только «монеты и банкноты СССР и Третьего рейха», а также «черепа животных».