Власти перекрыли дороги в Шебекино Белгородской области

Правительство Белгородской области приняло решение перекрыть основные дороги, ведущие в город Шебекино, находящийся последние несколько дней под постоянным обстрелом ВСУ. Соответствующий приказ выпустило региональное министерство транспорта, сообщили в пресс-службе облправительства. Запрет «на передвижение транспортных средств» вводится до 30 июня.

Всего перекрыты четыре трассы: Белгород—Шебекино—Волоконовка (участок от Разумного до Вознесеновки), Шебекино—Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино—Неклюдово—Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань—Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). Также на этих участках будет запрещена стоянка транспорта.

Объезжать перекрытия власти рекомендуют соответственно по дорогам Таврово—Соломино—Разумное, Разумное—Севрюково—Новосадовый, Белгород—Новый Оскол—Советское, Новый Оскол—Валуйки—Ровеньки.

«Временное прекращение движения транспортных средств вводится для обеспечения безопасности дорожного движения,— сообщили в облправительстве.— Перевозчикам, ранее оформившим специальные разрешения на движение крупногабаритных или тяжеловесных грузов по перекрытым участкам автомобильных дорог, следует, при необходимости, оформить новые специальные разрешения для объезда»

Также были изменены маршруты десятка пригородных автобусов, ранее проходившие через Шебекино. Теперь они будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Сергей Калашников

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