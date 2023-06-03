Операция ООН по предотвращению экологической катастрофы у берегов Йемена

ООН начинает операцию по отгрузке 1,1 млн баррелей нефти с заброшенного танкера Safer, пришвартованного у западного побережья Йемена к северу от города Ходейда. Судно 1976 года постройки с конца 1980-х использовалось йеменским правительством в качестве резервуара для хранения нефти. С начала вооруженного конфликта в Йемене в 2015 году текущим ремонтом и обслуживанием танкера с нефтью никто не занимался. В 2019 году в моторное отделение просочилась морская вода, целостность корпуса была нарушена. Эксперты предупреждали, что оно может расколоться или взорваться в любой момент. Последствия разлива нефти по масштабам могут превзойти экологическую катастрофу, вызванную аварией танкера Exxon Valdes у берегов Аляски в 1989 году. Она привела к образованию нефтяного пятна площадью 28 тыс. кв. км.

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В 2022 году в Гааге прошла конференция доноров по сбору средств на проведение спасательной операции. На собранные деньги Программа развития ООН (ПРООН) зафрахтовала судно Nautica, которое должно выкачать всю нефть из разрушающегося танкера. После завершения этого этапа работ Safer подготовят к буксировке на верфь для последующей утилизации. Безопасное хранение нефти будет обеспечено с помощью выносного точечного причала с анкерным креплением (система CALM). Для проведения работ привлечена компания SMIT Salvage, специализирующаяся на морских спасательных операциях. Общий бюджет, по последним оценкам, составит $148 млн. Потенциальные траты на ликвидацию последствий от разлива нефти достигали бы $20 млрд.