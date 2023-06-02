Посольство ФРГ: решением выслать немецких дипломатов Россия «подвела черту»

Посольство Германии в России заявило, что решение Москвы выслать из страны часть сотрудников немецких дипведомств «подводит черту» в вопросе паритета по числу выдворенных дипломатов, пишет РБК. МИД РФ ввел ограничение по числу служащих немецких учреждений (350 чел.) 22 апреля — мера вступила в силу в начале июня.

В посольстве напомнили, что Германия действительно ранее предписала «определенному числу» аккредитованных сотрудников российских дипведомств покинуть страну. «В Германии они занимались деятельностью, противоречащей Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях»,— считает Берлин.

Относительно немецких служащих в дипмиссии указали, что те не совершали «никаких предосудительных действий».

Власти ФРГ выслали 40 российских дипломатов из Германии в апреле 2022 года. В апреле 2023 года МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии и зеркальных мерах со стороны Москвы.

Подробнее о том, с чем связано закрытие немецких консульств в РФ,— в материале «Ъ» «Германия дала ответ».

Григорий Лейба