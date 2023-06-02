Министр просвещения Кравцов: детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом. По его словам, такое мнение поддерживают психологи и ученые.

«До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение»,— сказал господин Кравцов в интервью «Первому каналу». Он также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.

В декабре 2022 года господин Кравцов говорил, что в 2023 году во всех школах заработает система «белого интернета». В рамках этой системы, как тогда пояснял министр, школьники получат доступ к социальным сетям и мессенджерам, содержание которых будет транслировать российские ценности.