Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министр просвещения Кравцов: детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом. По его словам, такое мнение поддерживают психологи и ученые.

«До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение»,— сказал господин Кравцов в интервью «Первому каналу». Он также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.

В декабре 2022 года господин Кравцов говорил, что в 2023 году во всех школах заработает система «белого интернета». В рамках этой системы, как тогда пояснял министр, школьники получат доступ к социальным сетям и мессенджерам, содержание которых будет транслировать российские ценности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...