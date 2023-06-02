Центр Петербурга перекроют 4 июня из-за всероссийского полумарафона

В Петербурге 4 июня перекроют для транспорта 30 улиц из-за проведения VII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Также в центре будет введен запрет на остановку транспорта на 24 улицах, рассказали 2 июня в пресс-службе комтранса.

С 8 до 15 часов в воскресенье, 4 июня, будет перекрыто движение по Троицкому мосту, Каменностровскому проспекту, Петровской набережной, Кронверской, Мытнинской набережным, Биржевому мосту, набережной Макарова, Биржевому проезду, Менделеевской улице, Университетской и Английской набережным.

Также закроют проезд по Конногвардейскому бульвару, Сенатской площади, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади, улице Якобовича, Невскому проспекту, Дворцовому проезду, мосту, площади и набережной, Миллионной улице, Суворовскому проспекту, Певчевскому проезду, набережным Кутузова и Воскресенской, Лафонской улице, Смольной набережной, Смольной улице и Смольному проспекту.

Кроме того, в городе изменятся трассы следования 16 автобусных, 8 троллейбусных и одного трамвайного маршрутов. Это коснется автобусов №2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136, 191. троллейбусов №22, 15, 11, 17, 10, 7, 5 и 1 и трамвая №3.

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