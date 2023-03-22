Главу администрации Салавата обвинили в заключении антиконкурентного соглашения

Глава администрации Салавата Игорь Миронов обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при заключении концессионного соглашения с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Спорное соглашение было заключено в августе 2020 года.

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По версии следствия, АСТ без торгов были переданы на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства города социального и коммунального назначения. Взамен компания обязалась проводить работы по содержанию, эксплуатации и реконструкции энергосетей. «В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления в связи с заключением соглашения в обход конкурентных процедур, а также не поступлением в бюджет города ежегодной прибыли от использования МУП «Электрические сети», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что по ходатайству следователя Игорю Миронову в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий до 9 апреля. Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства.

Влада Шипилова

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