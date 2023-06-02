Песков: Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее была опубликована программа ПМЭФ, в ней не была указана дата и время пленарного заседания, в котором принимает участие Владимир Путин.

«Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Он дополнил, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ сейчас готовится.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин собирается очно выступить на форуме 16 июня.

О подготовке к форуму — в публикации «Ъ» «У ПМЭФ бронь крепка».

Олеся Павленко