Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Президент Владимир Путин по традиции примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он очно выступит на сессии 16 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, готовится выступление»,— сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Он также подтвердил, что часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии, как обычно.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Financial Times писала, что несколько западных спикеров, заявленных в программе форума, не примут в нем участие. В их числе — бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт и экс-акционер «Яндекса» Илья Стребулаев. Из иностранных лидеров на форум приедет премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

О подготовке мероприятия — в материале «Ъ-Спб» «Форум оживляет поток гостей».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...