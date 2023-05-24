Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Президент Владимир Путин по традиции примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он очно выступит на сессии 16 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, готовится выступление»,— сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Он также подтвердил, что часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии, как обычно.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Financial Times писала, что несколько западных спикеров, заявленных в программе форума, не примут в нем участие. В их числе — бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт и экс-акционер «Яндекса» Илья Стребулаев. Из иностранных лидеров на форум приедет премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

О подготовке мероприятия — в материале «Ъ-Спб» «Форум оживляет поток гостей».

Лаура Кеффер