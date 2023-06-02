«Богемская рапсодия» Queen в черновых записях называлась «Монгольской»

Песня группы Queen Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия».— "Ъ") в ранних черновых записях называлась Mongolian Rhapsody («Монгольская рапсодия».— "Ъ"). Об этом стало известно из черновиков, которые выставил на торги аукционный дом Sotheby's, сообщила 31 мая газета The New York Times.

На аукцион выставят 15 ранних набросков Bohemian Rhapsody. На одном из них автор песни и вокалист Queen Фрэдди Меркьюри наверху страницы записал название трека как Mongolian Rhapsody, после чего вычеркнул Mongolian и заменил на Bohemian. На этой странице также есть части текста, которые вошли в итоговый вариант песни.

Кроме набросков на аукцион всего выставят около тысячи вещей Фрэдди Меркьюри. Среди них — сценические костюмы и мебель. Они хранились в доме господина Меркьюри в Лондоне с момента его смерти в 1991 году. Аукцион назначен на сентябрь. Вещи на аукцион выставила подруга и наследница певца Мэри Остин. В разговоре с BBC она пояснила, что приняла такое решение, так как ей надо привести свои «дела в порядок».

Песня Bohemian Rhapsody вышла в августе 1975 года, она десять недель возглавляла британские чарты. Трек записывали в течение трех недель, его производство стало одним из самых дорогих в истории музыки.

Олеся Павленко