Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Guide: Вениамин Иванович, как вы оцениваете инвестиционный потенциал Краснодарского края в нынешних экономических условиях?

Вениамин Кондратьев: Все же оценку дают сами инвесторы — своим рублем. Именно бизнес проявляет интерес к региону, вкладывая в нашу экономику свои средства. И цифры говорят сами за себя. Сегодня в Краснодарском крае одновременно реализуют 483 инвестпроекта стоимостью свыше 100 млн руб. на общую сумму порядка 2,6 трлн руб. Абсолютный рекорд для нашего региона и перспектива создания более 80 тыс. новых рабочих мест. Это налоги, развитие и показатель того, что компании видят свое будущее именно здесь, у нас.

Мы внедрили Региональный инвестиционный стандарт. Запустили удобный для предпринимателей уникальный интерактивный каталог инвестплощадок, также в два раза сократили инвестиционный цикл. На каждом этапе проекта бизнес может рассчитывать на максимальную поддержку с нашей стороны. Внедрили систему сопровождения проектов по принципу одного окна — от момента принятия решения до ввода объекта в эксплуатацию. Постоянно развиваем инфраструктуру — открываем центры поддержки МСП, докапитализируем краевые фонды микрофинансирования и промышленности, увеличиваем сеть промпарков.

Все это расширяет спектр возможностей, в том числе в использовании господдержки. Выстроена мощная система мер помощи малому и среднему бизнесу, крупным инвесторам. Ежегодно дополняем преференции для МСП. Сейчас доступны все основные формы господдержки. Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии — всего их сегодня порядка 125.

Сегодня инвесторы уверены в партнерстве с Краснодарским краем, в сохранности своих инвестиций и получении прибыли, поэтому готовы продолжать вкладываться в его развитие и свою экономическую стабильность.

G: Что изменилось в структуре флагманов экономического развития региона за прошедшие полтора года?

В. К.: Экономика Краснодарского края продолжает сохранять положительный тренд во всех основных отраслях и сегодня занимает среди субъектов России седьмую строчку по объему валового регионального продукта. Такой ситуации способствует, прежде всего, ее высокая диверсификация. В структуре ВРП Краснодарского края доля каждой из пяти основных отраслей — сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и торговля — составляет от 6% до 16%. Это позволяет нивелировать риски от падения в одной отрасли успехами в других секторах экономики.

Мы по-прежнему безусловные лидеры среди регионов страны по объему производства сельхозпродукции. Благодаря его значительному росту — до 9,9% — доля края в валовой продукции сельского хозяйства России увеличилась до 7,5%.

Край усилил свои позиции в промышленности. Беспрецедентные меры поддержки производителей, принятые с учетом предложений бизнеса, позволили не только избежать серьезного падения, но и нарастить выпуск продукции в ключевых отраслях промышленности. Как и годом ранее, по объемам производства мы занимаем первое место в ЮФО.

Также демонстрируют рост и без того высокие показатели края по потреблению товаров и услуг.

Немного сократилась доля края в общероссийском объеме строительства — с 3% до 2,6%. Улучшить свои позиции среди регионов не позволило некоторое снижение в 2022 году строительных работ. При этом на рынке жилья мы побили очередной рекорд — ввели 7,6 млн кв. м жилья с темпом роста более 120% (по России — 111%).

В 2022 году на 7,1% возрос приток инвестиционных вложений в экономику края, по РФ — на 4,6%. Это позволяет региону оставаться в первой десятке субъектов РФ по объему привлекаемых инвестиций.

G: Как сегодня чувствует себя бюджет Краснодарского края в условиях санкционного давления и увеличения расходов в связи со спецоперацией?

В. К.: Да, сложная геополитическая ситуация, усиливающиеся санкции оказывают влияние на экономику страны. Но вместе с тем, несмотря на такое беспрецедентное давление, доходы консолидированного бюджета края продолжают увеличиваться. Ведущими отраслями, которые традиционно вносят свой вклад в доходную часть регионального бюджета, по-прежнему являются предприятия потребительской сферы, транспорта и обрабатывающей промышленности, отраслей сельского хозяйства, строительства и курортной сферы.

На этот момент прирост поступления налоговых и неналоговых доходов составил более 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В абсолютной сумме доходы выросли на 25,5 млрд руб.

G: Как чувствует себя курортная отрасль региона?

В. К.: Ежегодно наши курорты привлекают более 17 млн гостей. В этом году ожидаем не меньше. С начала 2023 года Краснодарский край уже принял почти 3 млн туристов, только за майские праздники к нам приехали более 700 тыс. человек. Средняя заполняемость отелей черноморских курортов в период майских праздников составила 80%. Отели в горно-предгорной части края были заполнены на 50%.

Главные векторы развития санаторно-курортной отрасли — это формирование новых направлений туризма и поиск современных решений для расширения «крыльев» сезона. Наша задача — обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты.

Так, в этом сезоне гостей примут 10,7 тыс. объектов общей вместимостью 260 тыс. номеров. В этом году номерной увеличится более чем на 1700 номеров — за счет открытия 20 новых средств размещения в Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике. Как говорится, на любой вкус и кошелек: от баз отдыха, гостевых домов до гостиниц и апартаментов. Летом для наших гостей будут доступны более 550 пляжей Азово-Черноморского побережья и 16 пляжей в степной зоне края. На всех территориях обеспечим безопасность.

Восстановили сеть туристических маршрутов: реализуется проект «Большая Кубанская тропа», паспортизировали 43 маршрута.

G: Кубань — житница России. Какова доля инвестиционных проектов в эту сферу?

В. К.: АПК остается интересным сектором экономики для инвестора. В 2022 году объем инвестиций составил более 56 млрд руб. или 119,47% к 2021 году. Динамику обеспечили такие направления, как животноводство, заготовительная и перерабатывающая отрасли, хранение зерна.

Инвесторы уже реализовали десятки проектов. Так, в Крыловском районе появился тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов, а в Абинском — плодохранилище с блоком сортировки. В Ейском районе открыли свиноводческий селекционно-генетический центр, а в Каневском — молочно-товарную ферму на три тысячи коров.

Предварительный прогноз по инвестициям в отрасли сельского хозяйства на 2023 год — 58 млрд руб. Например, в планах строительство завода по производству продуктов быстрого приготовления в Краснодаре и мельницы в Усть-Лабинском районе, возведение мощностей по глубокой переработке масличных культур.

G: Каков промышленный потенциал у Краснодарского края?

В. К.: Наша стратегическая задача — прежде всего обеспечить технологическую независимость региона и страны, создать условия для увеличения локализации действующих производств. Для этого мы запустили новые механизмы развития импортозамещающих производств, индустриальных парков и промышленных технопарков. Развитие действующих площадок и строительство новых позволит обеспечить отрасль необходимой инфраструктурой, в том числе для создания собственных технологий.

Стимулирование отрасли в последние шесть лет позволило почти в два раза нарастить объем отгрузки промышленной продукции — с 248 млрд в 2016 году до 464,2 млрд руб. в 2022-м. Более чем в два раза увеличить объем инвестиций в развитие отрасли — с 8 млрд руб. до 17,8 млрд руб. Создать шесть индустриальных парков с необходимой промышленной инфраструктурой. Восстановить станкостроение и в целом машиностроение, легендарные предприятия отрасли.

К примеру, преемник легендарного завода имени Седина — Южный завод тяжелого станкостроения — освоил всю линейку продукции, производимой «сединцами», модернизировал ее и поставляет оборудование крупным компаниям страны. А на площадке Армавирского машиностроительного завода новый инвестор — завод стальных конструкций «Кубань» — восстановил производство грузовых вагонов. Также в Армавире открыли производство на базе банкротного завода газовой аппаратуры. Предприятие планирует занять рынок газовых водонагревателей, с которого ушли европейские конкуренты.

Сегодня Краснодарский край — лидер в ЮФО по производству строительных материалов и один из ведущих производителей стройматериалов в России. Край выпускает практически всю номенклатуру продукции для строительства и оснащения зданий, дорог, городской и транспортной инфраструктуры. Кроме того, регион создает новые виды продукции: лифты, сельхозтехнику, пищевое оборудование, расширяет действующие производства и строит новые.

Так, в этом году в Кореновском районе с господдержкой запустили новое предприятие компании «Полипласт-ЮГ». Оно на 100% закроет потребности строительной отрасли в качественных сухих смесях. В Усть-Лабинском районе открыли первую российско-белорусскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток. До конца 2023 года соберут порядка 100 единиц сельхозтехники, а до 2027 года на площадке создадут цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. В Староминском районе реализовали крупнейший инвестпроект по локализации производства тракторов «Белорус». Здесь до конца 2023 года планируют произвести до одной тысячи сельхозмашин.

Уверен, у промышленности Кубани большой потенциал, и со своей стороны мы сделаем все, чтобы раскрыть его в полной мере.

Беседовал Дмитрий Михеенко

Читайте нас в Telegram