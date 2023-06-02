СМИ: в Приморье возбуждено дело о мошенничестве с туристическим кешбэком на 83 млн руб.

В Приморском крае выявлены факты многомиллионных хищений бюджетных средств в результате махинаций с туристическим кешбэком. В отношении руководства и сотрудников туристических компаний ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил портал «Золотой мост».

По его данным, в мошеннической схеме были задействованы 350 млн руб., которые руководство двух турфирм направило на счета родственников сотрудников и знакомых. Те через платежную систему «Мир» покупали у этих компаний турпутевки по России на сумму до 100 тыс. руб. Таким образом деньги возвращались туркомпаниям, но никакие поездки не совершались. Поскольку по документам операции соответствовали требованиям программы «Туристический кешбэк», на счета физлиц перечисляли 20% от суммы путевок. Эти деньги, согласно договоренностям, участники мошеннических схем отдавали руководству и сотрудникам «Диалога народов» и «Диалога народов-1», оставляя себе комиссионные за услуги.

В результате реализации этой преступной схемы руководство и сотрудники ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» незаконно получили в качестве «туристического кешбэка» бюджетных денежных средств на сумму до 83 млн. руб., пишет «Золотой мост». Аналогичную информацию приводит источник «РИА Новости». По его данным, руководству ООО «Диалог народов-1» также инкриминируется незаконное получение субсидии из бюджета Приморья на сумму 45 млн руб., выделенных в качестве компенсации части затрат по строительству модульных отелей в Хасанском районе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Компания обязалась за 90 млн руб. построить 30 модульных некапитальных строений на юге Приморья, взамен получив субсидию.

Правоохранительные органы Приморья официально эту информацию не комментируют. По данным «Ъ», уголовное дело находится в производстве регионального УФСБ. В «Диалоге народов» сказали «Ъ», что «компания функционирует в обычном режиме и свои обязательства перед туристами выполняет».

Программа туристического кешбэка за поездки внутри страны действовала в России в 2020–2022 годах.

Алексей Чернышев, Владивосток