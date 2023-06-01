Генсек ОПЕК призвал увеличить мощности нефтеперерабатывающих предприятий

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что в связи с растущим спросом на нефтепродукты необходимо увеличить перерабатывающие мощности во всем мире. Об этом он заявил в ходе 13-го совещания технических экспертов стран-участниц Хартии о сотрудничестве ОПЕК+, следует из пресс-релиза на сайте организации.

В пример Хайсам аль-Гайс привел «исключительные усилия» по расширению нефтеперерабатывающего завода Al Zour в Кувейте, НПЗ Dangote в Нигерии и НПЗ Jazan в Саудовской Аравии.

15 мая Хайсам аль-Гайс заявил, что до 2045 года ОПЕК ожидает роста мирового спроса на энергоносители на 23%. При этом, по его словам, нефтяная промышленность к этому времени потребует около $12,1 трлн инвестиций.