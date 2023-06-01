Улюкаев выступил за гуманизацию тюрем

Бывший глава Минэкономики Алексей Улюкаев считает, что российские тюрьмы нужно сделать более гуманными и эффективными. По его мнению, необходимо создавать федеральные исправительные центры и ограничивать свободу осужденных, не отправляя их в тюрьмы. Господин Улюкаев в 2022 году вышел на свободу спустя почти пять с половиной лет заключения по делу о взятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Экс-министр сообщил RTVI, что не планирует входить в состав публичных объединений или общественных наблюдательных комиссий. По мнению господина Улюкаева, для него это «не самый лучший вариант». «А вот помочь тем, что я, как мне кажется, умею, то есть отметить проблемную сторону этой жизни и постараться сформулировать какие-то возможные пути решения этих проблемных ситуаций, как сделать тюрьму в широком смысле этого слова более гуманным, более эффективным, более полезным институтом,— это я мог бы делать именно как аналитик и как автор»,— добавил он.

По мнению экс-министра, гуманизация тюрем необходима, так как с использованием современных технологий «применение этого вида наказания совершенно необязательно». По его мнению, ограничивая свободу без помещения в тюрьму, можно добиться тех же или лучших результатов. При этом не придется разрывать семейные и социальные связи. «Я о создании федеральных исправительных центров. Это специальные учреждения, где те, кто все-таки несет это наказание, могут жить в более или менее свободных условиях и работать на тех производствах, которые там существуют»,— объяснил господин Улюкаев.

Как считает Алексей Улюкаев, крупнейшие российские корпорации могли бы создавать такие учреждения, чтобы сократить дефицит рабочей силы и острый кадровый голод.

Экс-министр также выступил за гуманизацию следственных изоляторов. Он отметил, что содержащиеся там люди еще не были осуждены. В качестве примера трудностей нахождения в СИЗО он привел запрет на часы.

Алексей Улюкаев был осужден в декабре 2017 года к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента в офисе «Роснефти». Экс-министр не признал вину.

О выходе Алексея Улюкаева по УДО — в материале «Ъ» «Алексей Улюкаев вышел из колонии».

Леонид Уварчев