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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор оценил ущерб от COVID-19 в 2022 году в 1,6 трлн руб.

Экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году в РФ составил свыше 1,6 трлн руб., подсчитал Роспотребнадзор. Оценка основывается на прямых медицинских расходах и непрямых потерях экономики.

В прямые медицинские расходы вошли траты на медобслуживание. Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии считает, что на это ушло 761,9 млрд руб. НИИ рассчитывал сумму, исходя из абсолютного числа заразившихся коронавирусом по степеням тяжести и стоимости одного случая в зависимости от тяжести заболевания.

Если рассчитывать прямые расходы по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования о средней стоимости одного случая COVID-19 без учета степени тяжести и коэффициента дифференциации регионов, то сумма составит 1,349 трлн руб. Роспотребнадзор взял для расчета среднее число — 1,1 трлн.

Непрямые потери экономики состоят из потери рабочего времени на время лечения пациента и потери рабочего времени при смерти. Роспотребнадзору не удалось рассчитать первый показатель. «Расчет потери рабочего времени во время заболевания и лет жизни в случае летального исхода затруднен в силу недостаточного объема данных, опубликованных в открытом доступе. Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году, предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики — потери лет жизни в случае летального исхода — может быть определена в сумму не менее 0,5 трлн руб.»,— говорится в докладе Роспотребнадзора (.pdf).

Вместе с тем Роспотребнадзор считает, что «экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше». По мнению ведомства, снизить их помогло использование тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая фактически объявила о завершении пандемии. СOVID-19 стал «постоянной проблемой в области здравоохранения», но уже больше не является чрезвычайной ситуацией в международном масштабе.

Об окончании пандемии — в материале «Ъ» «Медицина оправилась от пандемии».

Леонид Уварчев

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