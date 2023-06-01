Крымский футбольный клуб «Таврия» не будет выступать на чемпионате РФ

Крымский ФК «Таврия» не выступит на будущем чемпионате РФ. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Фото: пресс-служба ФК «Таврия»
По данным издания, клуб не подписывал предложенный договор о прохождении аттестации в ФНЛ.
«По состоянию на 1 июня договор также не предоставлен, не произведена оплата процедуры аттестации и не направлены экспертам ФНЛ документы»,— цитирует издание заявление руководителя медиадепартамента ФНЛ Виктора Кравченко.
Процедуру оплатили только две команды — «Рубин» и «Севастополь». Последний прошел аттестацию 1 июня.
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